Spotahome facilite la location d’appartements à moyen-long terme à partir de n’importe quel endroit dans le monde en quelques minutes, sans avoir besoin de se déplacer pour visiter le bien.

Spotahome, la plateforme en ligne de location de logements à moyen et long terme, a ajouté dernièrement 16,1 millions de dollars à une série A de levée de fonds, portant le capital cumulé levé à 25 millions de dollars depuis sa création en 2014.

Cette série de levée de fonds a été menée par Passion Capital et Seaya Ventures. Les autres investisseurs qui se sont joints à ce cycle ou qui ont investi dans d’autres cycles en 2015 et 2016 sont les suivants : Howzat Partners, Samaipata Ventures, Arthur Kosten, Nordic Makers (Klaus Nyengaard, Alexander Aghassipour, Thorvald Stigsen, Hampus Jakobsson), Jon Uriarte and Ander Michelena, Gate 93 Ventures, Mexico Ventures, Apostolos Apostolakis, Gura Investments, Charlotte Street Capital, Samos Investments, Modara Technologies, Mark Zaleski.

Ils ont ainsi fait confiance au modèle économique de la startup et ont déjà contribué au succès de diverses entreprises telles que Just-Eat, Booking.com, Amazon, Zendesk, Yahoo !, Ticketbis ou encore Momondo.

Alejandro Artacho, CEO et co-fondateur de Spotahome a déclaré : « C’est vraiment inspirant de voir tous nos anciens investisseurs de 2015 et 2016 renouveler leurs investissements à chaque levée de fonds. Et pour nous, c’est un grand honneur de compter Seaya Ventures et Passion Capital comme principaux investisseurs, et en particulier Beatriz González et Stefan Glänzer comme directeurs de Spotahome. »

En l’espace de seulement trois ans, Spotahome a généré plus de 71,1 millions de dollars de loyers pour les propriétaires et gestionnaires immobiliers qui ont confié leurs biens locatifs à la start-up. L’entreprise étant actuellement en phase de croissance, son chiffre d’affaires a été multiplié par quatre par rapport à l’année dernière, cette dernière levée de fonds permettra à Spotahome d’atteindre différents objectifs à moyen terme : d’une part, Spotahome consolidera sa présence dans les pays où elle est déjà implantée pour étendre son marché ; d’autre part, la société pourra investir dans le développement de sa technologie pour continuer à digitaliser ses services, ce qui améliorera l’expérience tant pour les locataires que pour les propriétaires. Enfin, l’entreprise pourra continuer à recruter de nombreux talents internationaux qui contribueront à l’évolution du secteur immobilier en le rendant plus transparent et simple d’utilisation.

Beatriz González, fondatrice et directrice de Seaya Ventures, a déclaré :« Nous sommes très heureux de continuer à soutenir Spotahome dans son objectif de devenir la première plateforme digitale mondiale de location à long terme. Les fondateurs ont fait un travail formidable et nous sommes très honorés de diriger cet investissement avec Passion Capital. » Stefan Glänzer, co-fondateur de Passion Capital, a ajouté « Il est difficile de ne pas se laisser convaincre par l’énergie et les capacités des fondateurs de Spotahome, ce qui fait de la location à moyen terme une expérience agréable. »

D’après Alejandro Artacho, Directeur général et co-fondateur de Spotahome, « cette levée de fonds est un coup de pouce important qui nous permettra de poursuivre notre révolution sur le marché de l’immobilier. Ce secteur est resté bien trop traditionnel et peu innovant. Chez Spotahome, nous travaillons pour y remédier. Notre mission est de réinventer l’immobilier pour le rendre plus transparent, plus instantané et plus captivant. »

La plus grande vidéothèque immobilière du monde

Le modèle économique de Spotahome se concentre sur le marché de la location résidentielle pour des séjours à moyen et long terme. Par le biais de son site internet simple d’utilisation, il est possible de découvrir le logement grâce à des visites guidées vidéo HD qui présentent en détail le logement, mais également des photographies 360° de haute qualité et des plans de chaque propriété, accompagnés de descriptions et d’informations sur le quartier. Ce processus est rendu possible grâce au travail des "Home-checkers", membres de l’équipe Spotahome qui visitent chaque propriété pour développer le matériel audiovisuel. Cet attribut différenciateur a fait de Spotahome la première vidéothèque numérique dans le secteur de l’immobilier, disposant d’un matériel audiovisuel de haute qualité provenant de plus de 40 000 propriétés en Europe et au Moyen-Orient.

Fondé en 2014 par Alejandro Artacho (CEO), Bryan McEire (CTO), Bruno Bianchi (COO), et Hugo Monteiro (VP Ingénierie), les utilisateurs de plus de 185 nationalités différentes ont réservé plus de 3 millions de nuits de location via le site Internet Spotahome, soutenant ainsi le business modèle de la startup qui est résolument engagé à supprimer la nécessité de visiter les biens immobiliers.

Avantages et garanties pour les propriétaires et les locataires

L’entreprise offre des garanties supplémentaires pour protéger les propriétaires en cas d’annulation éventuelle du contrat, et la couverture des dommages au logement mais aussi permet d’éviter les multiples visites grâce à son système de visite guidée vidéo haute définition et 360". Spotahome offre également de grands avantages aux locataires : un service client en 9 langues (dont le français), des transactions bancaires sécurisées et une assurance annulation de dernière minute.

Spotahome est considéré comme le partenaire idéal par les gestionnaires et autres acteurs de l’immobilier, grâce à son business model. Spotahome utilise les données pour conseiller les nouveaux investisseurs immobiliers et leur fournit notamment des chiffres de rentabilité par région ou par zone urbaines, les dernières tendances et habitudes des utilisateurs de la plateforme.

Des talents internationaux au service des locataires et des propriétaires En seulement trois ans, Spotahome emploie environ 200 personnes de 30 nationalités différentes localisées à son siège à Madrid et collabore avec plus de 100 "home checkers" en freelance dans les pays où l’entreprise est présente.