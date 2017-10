Sofimac Innovation, société de gestion en charge des activités de capital-innovation de Sofimac IM, annonce qu’elle prend la gestion d’ITI, société d’investissement basée à Paris et spécialisée dans le financement de jeunes pousses innovantes en Sciences de la Vie. ITI gère à ce jour quatorze participations actives dont deux sociétés cotées, l’une au NASDAQ et l’autre sur Euronext Paris.

L’équipe d’investissement d’ITI dirigée par François Thomas sera intégrée à celles de Sofimac Innovation basées à Paris et à Lyon. La présidence d’ITI sera assurée par Sofimac Innovation, représentée par François Miceli son Directeur général.

Avec cette opération, Sofimac Innovation, qui gère déjà plusieurs fonds couvrant les domaines de la santé, du numérique et des écotechnologies se renforce dans le secteur des Sciences de la Vie et réaffirme sa position d’acteur majeur du capital-innovation en France.

La société qui gère près de 400 millions d’euros et un portefeuille de plus de 80 participations en France, en Europe et en Amérique du Nord, entend faire émerger des synergies entre ses actions menées au niveau régional via ses différentes implantations et sa nouvelle couverture nationale. Elle mettra aussi un accent plus fort sur les investissements dans les secteurs de la santé et du numérique, secteurs toujours plus convergents.

Pascal Voulton, Président de Sofimac IM se réjouit de la prise en gestion d’ITI : « cette opération renforce notre forte implication dans le capital-innovation français et témoigne de notre ambition de renforcer notre présence nationale dans ce domaine. Ce rapprochement a été rendu possible grâce au soutien des actionnaires d’ITI, parmi lesquels Inserm Transfert et Bpifrance qui intervient notamment dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). »

Sofimac Innovation ambitionne également, dans la ligne de son accord stratégique conclu en début d’année avec le fonds californien Bay City Capital, d’accélérer son développement dans le domaine des Sciences de la Vie en se dotant d’un fonds de taille significative œuvrant en France et en Europe.