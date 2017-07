EDF [1] confirme ce jour la signature des accords engageants d’entrée au capital de NEW NP des sociétés :

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES [2] pour une participation de 15 % et potentiellement jusqu’à 19,5%

ASSYSTEM pour une participation à hauteur de 5%

Le prix de cession pour 100 % de la valeur des fonds propres de NEW NP est confirmé, à 2,5 milliards d’euros, hors les éventuels compléments et ajustements de prix et sans reprise de dette financière à la date de réalisation de l’opération.

La signature de ces accords fait suite :

à la signature par AREVA et EDF, le 15 novembre 2016, du contrat fixant les termes de la cession d’une participation de 51% à 75% du capital de « NEW NP », conférant à EDF le contrôle exclusif de cette entité initialement détenue à 100% par AREVA NP. NEW NP regroupera les activités industrielles, de conception et de fourniture de réacteurs nucléaires et d’équipements, d’assemblages combustible et de services à la base installée du Groupe AREVA.

aux discussions qui s’en sont suivies avec des investisseurs stratégiques ayant confirmé leur intérêt et remis des offres pour entrer au capital de NEW NP aux côtés d’EDF.

Les mécanismes d’immunisation [3], les garanties et les conditions de réalisation des transactions définis dans le contrat de cession signé avec EDF le 16 novembre 2016 s’appliquent à ces investisseurs minoritaires.

L’entrée d’EDF et de ces investisseurs tiers au capital de New NP interviendra concomitamment, l’objectif de réalisation des différentes transactions étant confirmé pour la fin du second semestre 2017.

EDF reste ouvert à l’entrée d’autres partenaires stratégiques dans le capital de NEW NP.

Des discussions sont également engagées entre EDF et AREVA sur les conditions de mise en oeuvre de la décision de la Commission Européenne prescrivant la sortie complète d’AREVA du capital de NEW NP au plus tard d’ici la fin du plan de restructuration d’AREVA, prévue en 2019.

Jean-Bernard Lévy, Président Directeur-Général du Groupe EDF a déclaré : « L’entrée de nouveaux partenaires leaders dans leur domaine au capital de New NP marque une étape essentielle dans la refondation de la filière nucléaire française. Cela démontre l’attractivité de nos projets et de notre expertise auprès des autres acteurs français et internationaux du secteur. Je me réjouis de cette nouvelle marque de confiance accordée à EDF et à New NP ».