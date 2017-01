Seventure Partners, un leader européen du financement de l’innovation en sciences de la vie, annonce aujourd’hui un investissement de 3,5 millions d’euros, au travers de son véhicule Health for Life Capital, dans Skinjay, société fondée en 2012 par Nicolas Pasquier.

Skinjay développe et commercialise une offre et un dispositif innovants, simples d’utilisation, en phase avec l’effervescence des modes de vie actuels : les capsules d’huiles essentielles pour faire de la douche un moment de plaisir et de bien-être unique, mais également un moment thérapeutique 100 % naturel grâce à des huiles essentielles pouvant agir sur le microbiome de la peau et, à court terme, des voies respiratoires.

Skinjay, combine un mixer et une collection inédite de capsules aromatiques. Fixé aisément à même le cordon de douche, le mixer Skinjay repose sur une technologie exclusive : la micro-nébulisation©. Activée au cœur du mixer, la capsule d’huiles essentielles libère son pouvoir aromatique et thérapeutique en fusionnant avec l’eau vive de la douche. Elle retombe ensuite en pluie fine sur la peau.

« Nous avons été séduits par Skinjay à la fois par le côté disruptif d’une offre qui se rapproche des codes de consommation actuels, explique Sébastien Groyer, Directeur de participations chez Seventure. De multiples succès commerciaux à l’international permettent déjà à Skinjay de générer des revenus. Enfin, comme tout investisseur, nous nous attachons à la personnalité et la vision des entrepreneurs qui portent les projets. C’est le cas de Nicolas Pasquier, fondateur et CEO de Skinjay, entrepreneur français bénéficiant d’une expérience de plus de 20 ans aux USA ».

« Au-delà du bien-être, Skinjay développe de nouvelles gammes thérapeutiques naturelles pouvant agir sur le microbiome cutané et le microbiome des voies respiratoires, ajoute Isabelle de Crémoux, Présidente du Directoire de Seventure. Intervenir sur les bactéries présentes sur la peau ou dans les voies respiratoires est une nouvelle approche pour la prévention et la médecine de demain ».