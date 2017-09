A tous les âges se pose la question de ce qu’on peut faire de ses revenus. Or, la génération des 25-45 ans s’intéresse particulièrement aux revenus complémentaires et a même tendance à adapter ses revenus en fonction de ses besoins. Les SCPI, ces sociétés qui investissent dans l’immobilier et permettent de toucher des loyers au pro-rata de ses parts, correspondent parfaitement à ces conditions, notamment grâce à leur flexibilité en fonction des revenus que l’on souhaite y consacrer.

« Nous avons créé France SCPI avec la volonté de démocratiser la SCPI, de simplifier et de communiquer sur un produit encore confidentiel et pourtant plein de qualités. Ce choix est encore plus vrai dans un contexte ou la collecte des SCPI progresse fortement d’année en année », explique Paul Bourdois, co-fondateur de France SCPI.

Marc Russo, responsable développement et innovation de SeLoger détaille : « Nous avons pour ambition d’accompagner et de coacher les Français tout au long de leurs projets immobiliers quels qu’ils soient. Nous valorisons toutes les possibilités d’investir dans l’immobilier et nous sélectionnons avec beaucoup d’attention les meilleurs partenaires pour les internautes. »

Afin de vulgariser, démocratiser la littérature sur les SCPI et ainsi les rendre plus attrayantes, l’accent a été mis sur le contenu informatif en mettant davantage en avant les bénéfices plutôt que les contraintes techniques ou administratives. A terme, même la souscription définitive sera possible en quelques clics, faisant écho à la simplicité des banques en ligne qui ont conquis le grand public.

Une stratégie pour aller chercher des clients plus jeunes : la moyenne d’âge de la clientèle de France SCPI est de seulement 37 ans.