Fondée en 1996 et située à Vedène (Vaucluse), JM Electricité est une société spécialiste des travaux d’installations électriques dans les secteurs du logement et du tertiaire. Elle intervient majoritairement dans la région de Marseille et sert aussi bien des clients privés que des collectivités locales. JM Electricité, qui compte 22 employés, a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de près de 5 millions d’euros.

Pascal Poncet, directeur général de SPIE Sud-Est, a déclaré : « Nous sommes heureux de cette acquisition : la forte implantation locale que JM Electricité a développée au cours du temps ainsi que son portefeuille de clients nous permettront de renforcer notre offre de services et notre positionnement dans la région de Marseille. »

Manuel Juidias, fondateur et directeur général de JM Electricité, a ajouté : « JM Electricité est entre de bonnes mains avec SPIE, car les deux sociétés possèdent une culture commune basée sur des relations durables et de confiance avec leurs partenaires comme avec leurs clients. »