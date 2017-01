L’opération prendra effet à l’issue du déménagement de SMA pour son nouveau siège, qui doit intervenir au cours du quatrième trimestre 2017.

Cet immeuble d’environ 21 000 m², bâti en 1966 sur une parcelle arborée de 6 300 m², qui offre des potentialités, sera entièrement restructuré par SFL pour devenir un nouveau centre d’affaires majeur de l’ouest de la capitale.

Avec cette acquisition, SFL poursuit sa stratégie de création de valeur et confirme son leadership dans les actifs de bureaux prime parisiens et son ambition d’offrir à ses clients actuels et futurs le meilleur environnement de travail pour développer leurs activités et attirer les talents.

« Nous concentrons nos recherches sur des acquisitions ciblées d’actifs de bureaux obsolètes dans des secteurs à fort potentiel en vue de les redévelopper et mettre sur le marché des produits neufs « prime » répondant aux nouvelles exigences et aux nouveaux usages. » précise Dimitri Boulte, Directeur Général Délégué, Directeur des Opérations de SFL.

Dans cette transaction, SFL était conseillée par les cabinets Lacourte Raquin Tatar, Allen & Overy et l’Etude notariale 14 Pyramides ; SMA était conseillée par le cabinet Gide Loyrette Nouel, CMS Francis Lefebvre, l’étude Oudot et Associés, et Stratégies & Corp / JLL.