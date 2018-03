La valorisation du patrimoine de la SCPI Novapierre 1, gérée par Paref Gestion, a continué à progresser en 2017. La capitalisation s’élève à 153,3 M€ au 31 décembre 2017, en augmentation de 1,6% par rapport au 31 décembre 2016. Le prix de souscription de la SCPI augmentera de 10 € par part le 1er avril 2018, pour s’établir à 440 €.

La politique d’investissement de la SCPI est de constituer un patrimoine composé majoritairement de murs de commerces, principalement situés à Paris et en Île-de-France, offrant rentabilité immédiate et sécurité.

Evoluant dans un environnement économique propice, la SCPI Novapierre 1 poursuit sa stratégie : acheter des biens à fort potentiel de rendement et de valorisation ; stabiliser son activité locative au-dessus de 90 % tout en surveillant la santé financière de ses locataires et les encaissements des loyers.

Ainsi, Novapierre 1 devrait prochainement acquérir à Paris un actif d’une surface de 283 m2, à proximité du centre commercial de Beaugrenelle, dans une zone résidentielle et commerciale très fréquentée. Composé de deux boutiques et d’un appartement, le bien d’une valeur de 2,56 M€ offre un taux de rendement actuel de 5,13 % Actes en-Mains (AEM) et un taux de rendement potentiel de 6,49 % AEM.

Bénéficiant d’actifs de qualité dont les emplacements profitent de zones de chalandise attractives et résilientes, le patrimoine de la SCPI Novapierre 1 offre un potentiel de valorisation sur le long terme.