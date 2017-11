Les immeubles sont multi-locataires et aujourd’hui loués à hauteur de 100%. Ces acquisitions s’inscrivent dans la politique de Roche & Dubar d’investir dans les grandes Métropoles Régionales.

L’Etude Vacossin, Sagot-Fontaine et Delescluse a conseillé le vendeur et Me Hebert-Vidal, de l’Etude Arsenal Notaires, a conseillé l’acquéreur.

Cette opération a été réalisée par le département Investissement Régions de BNP Paribas Real Estate Transaction.