Innovation

Robeco, en étroite collaboration avec RobecoSAM, a lancé le fonds Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities, qui tire parti de la fructueuse stratégie « Conservative Equity » et a pour objectif, en exploitant l’anomalie de faible volatilité, de générer les meilleurs rendements possibles sur les marchés actions tout en maîtrisant le risque dans les périodes de baisse. Il vise en outre à offrir un profil de durabilité bien supérieur à son indice de référence, le MSCI World All Country.

Le fonds est géré par l’équipe Robeco Conservative Equities, basée à Rotterdam, avec à fin mars, 19.4 milliards d’euros d’actifs sous gestion ; stratégie qui a fait ses preuves dans l’obtention de rendements supérieurs à l’indice avec une moindre volatilité. Robeco s’est distingué dans l’élaboration de solutions d’investissement quantitatif factorielles pour ses clients, le fonds Robeco Global Conservative Equities ayant fêté dernièrement son dixième anniversaire.

RobecoSAM, spécialiste de l’investissement durable, a co-développé la stratégie et est en charge de l’intégration des critères « Smart ESG » (environnementaux, sociaux et de gouvernance), de réduire l’empreinte environnementale du portefeuille de 20 % (contre l’indice MSCI World All Country) et d’éviter les investissements dans des entreprises aux pratiques controversées.

Pim van Vliet, PhD, fondateur et gérant de portefeuille du fonds Robeco Global Conservative Equities, explique : « Je suis ravi que dix ans après le lancement de notre première stratégie Conservative Equities, Robeco ait développé une nouvelle offre qui, si elle repose entièrement sur la philosophie et les recherches de la stratégie d’origine, offre en même temps aux clients un profil de durabilité très solide. La stratégie respectera des critères stricts fondés sur des normes éthiques exigeantes, des scores ESG élevés et une empreinte environnementale limitée. »

Daniel Wild, PhD, Responsable recherche & développement investissement durable et membre du Comité exécutif de RobecoSAM, a déclaré : « Il est tout à fait logique d’associer l’anomalie de faible volatilité aux critères Smart ESG. Les deux concepts se complètent et nous sommes fiers de participer au lancement de cette stratégie. Les investisseurs avertis peuvent désormais bénéficier à la fois des 10 ans d’expérience de Robeco dans la stratégie Conservative Equity et des 20 ans d’expérience de RobecoSAM dans l’investissement durable. »

Le fonds, domicilié au Luxembourg, à présent autorisé à la distribution sur le marché français, est destiné aussi bien aux investisseurs institutionnels qu’aux investisseurs particuliers, qui recherchent à la fois faible volatilité et durabilité.