La propriété est située à l’angle de la Tauentzienstraße et de la Marburger Straße, à proximité immédiate du grand magasin de luxe de renommée internationale « KaDeWe », un emplacement commercial prime de la capitale allemande. Le montant de la transaction n’est pas révélé.

La façade du bâtiment est classée et ce dernier comprend six étages, dont un sous-sol, d’une surface totale de 4 000 m². Établi sur l’angle de rue spectaculaire, la chaîne de parfumerie Douglas - locataire principal - occupe le rez-de-chaussée et le premier étage, dotés d’environ 18 mètres de vitrine de chaque côté, sur les deux niveaux.

Andrew Vaughan, PDG de Redevco, a déclaré : « Berlin est l’une des villes les plus recherchées en matière d’investissement immobilier commercial en Europe, et dans cette ville, la Tauentzienstraße est incontestablement la rue commerçante par excellence. La stratégie d’investissement de Redevco se concentre sur des propriétés et emplacements à l’avenir assuré, comme celui-ci. »

Redevco a été conseillé par McDermott Will & Emery. UBS Real Estate Advisory était l’agent immobilier dans la transaction.