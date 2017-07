Qumra Capital a été fondé en 2014 par Erez Shachar, Boaz Dinte et Sivan Shamri Dahan, qui ont travaillé ensemble chez Evergreen Venture Partners, l’un des principaux fonds de capital-risque en Israël. Shachar et Dinte étaient Managing Partners chez Evergreen. Ils ont été rejoints par Daniel Slutzky, qui occupe le poste de CFO du fonds, et était auparavant Operating Partner et CFO chez Benchmark Israel.

Avec ce nouveau fonds de capital-croissance, Qumra va continuer à fournir un capital de croissance à des sociétés prometteuses, qui ont atteint un stade avancé et évolué au-delà de leurs travaux de recherche et de développement, du développement des produits et de la validation commerciale, et cherchent à stimuler les ventes et les activités de marketing de leurs produits et services.

Le portefeuille de Qumra I comprend des sociétés prospères et leaders du marché comme Fiverr, JFrog, Appsflyer, Riskified, Signals Analytics, Minute Media Eyeview et Sweet Inn.

Erez Shachar, Managing Partner chez Qumra a déclaré aujourd’hui : « Le marché israélien des hautes technologies est caractérisé par une nouvelle génération de fondateurs, qui sont visionnaires et passionnés par la création de grandes sociétés mondiales leaders du marché. Ils sont talentueux, expérimentés et sont là pour longtemps. Nous nous associons à eux une fois qu’ils ont un produit ayant fait ses preuves sur un marché qui lui correspond. Notre investissement de capital de croissance peut fournir une plateforme faisant évoluer la société et lui permettant de devenir un leader mondial dans son domaine. »

Il a ajouté : « Il y a trois ans, lorsque nous avons fondé Qumra, nous étions les pionniers dans le financement du capital-croissance sur le marché israélien. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’être les leaders de ce segment, et même encore plus fiers de soutenir d’aussi bons entrepreneurs, qui développent une industrie basée sur l’innovation, qui définit les normes mondiales de l’industrie et constitue le pilier de l’économie israélienne ».