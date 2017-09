Qualium Investissement et Future French Champions annoncent i la cession de leurs parts dans le groupe Mériguet, spécialiste de l’artisanat décoratif de luxe, à un consortium d’investisseurs composé de Raise, l’IDI, co-leaders, Tikehau Capital, en direct et via le fonds Novi 1, et Bpifrance, aux côtés du management.

Créé en 1960 et classé « entreprise du patrimoine vivant », le groupe Mériguet, à l’origine spécialisé dans la peinture décorative et la dorure, a progressivement élargi la palette de son savoir-faire à plusieurs métiers de l’artisanat décoratif (taille de pierre, maçonnerie, serrurerie, ferronnerie d’art, boiserie, etc.), avec le souci de toujours préserver l’excellence de ses créations ou de ses rénovations. Il entretient ainsi des relations privilégiées avec des architectes et décorateurs de renom, principaux prescripteurs.

Doté d’un positionnement très haut de gamme, le groupe jouit de références publiques ou privées prestigieuses, en France et à l’étranger, telles que le château de Versailles, l’Opéra Garnier, le Metropolitan Museum of Art, La Maison Blanche, le Shangri-La, etc. Il emploie aujourd’hui plus de 750 personnes, dont 530 compagnons, et réalise un chiffre d’affaires de près de 180 M€, pour 60% à l’étranger, auprès d’une clientèle prestigieuse. Mériguet est aujourd’hui présent dans 12 pays et contrôle plus de 30 filiales.

En juillet 2013, Qualium Investissement était devenu actionnaire du groupe Mériguet aux côtés de Future French Champions à l’occasion d’un LBO primaire. Qualium Investissement a accompagné le groupe dans sa stratégie ambitieuse de diversification, débutée en 2006, et de développement à l’international, en Europe, Amérique du Nord, Russie et Moyen-Orient notamment, par croissance interne ou via des acquisitions ciblées.

Qualium Investissement a ainsi soutenu de manière active l’acquisition d’EDM, spécialiste de la fourniture et de la pose de pierre de luxe, en décembre 2013, société offrant une forte complémentarité sur le plan de l’activité, des clients et de la présence géographique.

Mériguet pérennise un degré d’exigence unique dans ses différents métiers d’art, perpétuant les techniques ancestrales de la grande tradition française du décor tout en développant et en utilisant les procédés les plus innovants. Récemment, Mériguet innovait encore, lançant sa propre activité de distribution de peinture très haut de gamme : « Mériguet-Carrère ».

C’est ainsi que le groupe a su s’imposer sur le marché international du très haut de gamme, en intervenant sur les chantiers publics ou privés les plus prestigieux au monde. Jean Eichenlaub, Président de Qualium Investissement, déclare : « Nous sommes heureux d’avoir accompagné cette très belle maison française dans son développement et d’avoir permis d’accélérer son essor à l’international. Les marchés étrangers représentent désormais 60% du chiffre d’affaires du groupe, contre 13% au moment de l’acquisition ».

Paul Costa de Beauregard, Directeur Général Délégué de Qualium Investissement souligne : « Mériguet est un groupe exceptionnel à tous les égards, promis à un brillant développement international. La qualité de son management et son savoir-faire unique sont autant d’atouts pour ses succès futurs ».

Antoine Courtois, Président de Groupe Mériguet, explique : « Qualium Investissement a répondu parfaitement à nos besoins en termes de moyens, réactivité, capacité à prendre des risques à nos côtés, compréhension de notre projet et aptitude à nous questionner de manière utile et constructive. Qualium et FFC ont accompagné efficacement Mériguet dans son nouvel élan et son développement international, ce dont témoignent notre déploiement et notre performance. Nous avons choisi le groupe financier qui va nous accompagner demain pour ses qualités : capacité d’analyse et conseil, solidité financière, forte ambition, mais surtout pour son amour du patrimoine ».

Gonzague de Blignières, Président de Raise Investissement indique : « Nous avons été séduits non seulement par le projet entrepreneurial du groupe Mériguet, par son savoir-faire d’excellence et par son positionnement unique sur un marché international, mais aussi par les perspectives de croissance de la société, la stratégie de son management et la qualité de ses équipes ».

Marco de Alfaro, partner chez IDI « L’IDI, déjà actionnaire minoritaire au côté de Qualium, croit profondément à l’histoire de croissance de Mériguet, menée par un management particulièrement dynamique. Cette croissance va continuer, en France et sur les grands marchés mondiaux de la décoration ; c’est pourquoi nous avons souhaité revenir en « lead investor » en tandem avec Raise ».