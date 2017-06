À partir des prêts signés en mai, Cafpi analyse le profil de sa clientèle. La hausse des taux, suffisamment légère pour être encore supportable au plus grand nombre, réduit doucement le nombre de primo-accédants. Ils ne représentent plus que 42,4% de la clientèle de Cafpi contre 43 % le mois dernier, et 44% il y a deux mois.