La Maison Caulaincourt : alliance d’un savoir-faire traditionnel et d’une créativité assumée

Fondée en 2008 par Alexis Lafont, ingénieur de formation et dirigeant actuel, Caulaincourt est une des dernières maisons indépendantes de chausseurs parisiens. Combinant raffinement, élégance et confort, la marque propose des collections de souliers Homme et Femme ainsi que la fabrication de modèles personnalisés, une denrée rare aujourd’hui. La marque utilise les plus beaux cuirs du monde, achetés dans les meilleures tanneries françaises. Conçus et pensés selon la demande personnelle du client, les souliers sont fabriqués de manière totalement artisanale, ce qui les rend uniques. Cette différenciation pourrait faire valoir à la Maison Caulaincourt le titre d’"entreprise du patrimoine vivant", pour lequel elle est en cours d’homologation.

Avec ses trois boutiques parisiennes (7ème, 8ème et 16ème arrondissements), et son site de e-commerce, Caulaincourt a vu ses ventes encore progresser de plus de 20% en 2015.

Dès février 2017, Caulaincourt sera un des fers de lance de l’espace dédié au soulier de luxe du nouveau concept au Printemps de l’Homme à Paris où la maison proposera de découvrir en exclusivité les patines réalisées par les artisans de la maison, directement sur place.

Un emprunt participatif sur WeShareBonds pour accélérer son développement commercial

WeShareBonds, spécialiste du crédit aux PME agréée par l’AMF, a pour objectif de financer des PME françaises de qualité. Ces PME sont identifiées et sélectionnées parmi les 50 000 PME françaises qui correspondent aux critères de sélection de WeShareBonds et qui empruntent chaque année plusieurs dizaines de milliards d’euros, et qui créent richesse et emplois en France.

En passant par WeShareBonds, Caulaincourt a choisi l’option du prêt participatif pour financer ses projets. Cet emprunt permet ainsi à la maison de souliers haut de gamme Caulaincourt d’ouvrir un « store in store » au Printemps Haussmann en 2017 et de développer son site e-commerce.

Sur cette opération, WeShareBonds a proposé aux prêteurs un rendement de 5,5% pour une durée de 36 mois.

« L’opération orchestrée par WeShareBonds a été une réussite : lever 180 000 euros dans un délais de cinq semaines en évitant de perdre, soit de l’équity à un moment peu opportun, soit du temps auprès d’une banque, est une excellente solution de financement ponctuel pour une PME exerçant en France. J’ajouterais que la qualité des interlocuteurs a été une clé », déclare Alexis Lafont, Directeur de Caulaincourt.

Cyril Tramon, CEO de WeShareBonds, ajoute : « Les prêteurs ont été rapidement séduits par cette maison défendant l’artisanat français avec passion. Ainsi, le montant total a été récolté en quelques semaines via notre plateforme. Alexis Lafont est par ailleurs un entrepreneur au parcours hors du commun, qui nous a séduit par ses valeurs et sa passion. Il était donc naturel pour nous de le soutenir dans cette étape clé de son développement... Nous tenons à le remercier sincèrement de sa confiance ».