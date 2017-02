Il ne se passe plus un jour sans un nouveau record sur les marchés américains. La semaine dernière, le Dow Jones et le S&P 500 ont une nouvelle fois côtoyé des niveaux sans précédent à respectivement 20.639,87 points et 2351,31 points. Après une phase de circonspection en janvier, les investisseurs ont repris leur marche en avant initiée début novembre.

Rassurés sur l’intention de Donald Trump de tenir ses promesses de campagne, ils valorisent de plus bel les retombées de son programme économique. Ce marché d’anticipation explique en grande partie la navigation des indices américains en zone stratosphérique.

Reste que depuis son entrée en fonction, le maître de la Maison Blanche a certes avancé sur tous les fronts, mais pas sur celui qui alimente l’improbable hausse des marchés. Et pour cause. Contrairement aux décrets pris jusqu’ici, les réductions d’impôts et la relance budgétaire promises par le candidat Républicain devront faire un passage obligé par la case « Capitole ».