Concrètement, la plateforme permet la rencontre entre les Conseils des PME/ETI - mandatés par ces dernières pour réaliser une opération de placement privé - et des investisseurs professionnels. FirmFunding permet ensuite l’exécution sécurisée des transactions et le service de la dette, via son service FirmPay. A ce titre, FirmFunding est agent de prestataire de service de paiement de BNP Paribas SA, enregistré auprès de l’ACPR, permettant d’opérer sur l’ensemble de l’espace économique européen.

Désormais, la place de marché ouvre son service FirmPay à des Conseils qui ont déjà identifié un cercle restreint d’investisseurs pour réaliser des opérations de placement privé.

Avec FirmPay, les Conseils peuvent inviter une PME/ETI qui émet un placement privé obligataire et ses investisseurs à signer la documentation en ligne sur la plateforme FirmFunding, afin de bénéficier du service de la dette.

Le service de la dette via FirmPay comprend les prélèvements en mandat SEPA des investisseurs, les virements sécurisés vers l’émetteur et la gestion de l’échéancier de l’emprunt. FirmPay permet aussi de bénéficier des contrôles imposés par la réglementation anti-blanchiment, réalisés par BNP Paribas.