Marchés des Capitaux

Financer la commercialisation de IRIS®II en Europe et au Moyen-Orient Préparer le développement clinique du système sous-rétinien PRIMA

Pixium Vision, société qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce aujourd’hui le tirage programmé de la première tranche de 4 millions d’euros de l’accord de financement avec la société Kreos Capital, un des premiers fournisseurs de dette-capital-risque pour les compagnies à forte croissance en Europe.

Ce financement de 11 millions d’euros, annoncé le 29 septembre 2016, permet à Pixium Vision de poursuivre sa stratégie et notamment de financer le lancement commercial, dans des pays sélectionnés en Europe et au Moyen-Orient, de son dispositif épi-rétinien IRIS®II, autorisé pour les patients souffrant de rétinite pigmentaire (RP) et de préparer les étapes cliniques du développement de son implant photovoltaïque sous-rétinien PRIMA dans la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Après le tirage de la première tranche, la deuxième tranche de 4 millions d’euros devrait être tirée avant le 30 juin 2017. Le tirage de la dernière tranche, d’un montant de 3 millions d’euros, est lui facultatif.

Rappel des principales caractéristiques de l’accord de financement

Le financement d’un montant maximal de 11 millions d’euros, est composé de 11 millions d’obligations d’une valeur nominale de 1 euro, et divisé en trois tranches : 4 millions d’euros annoncé aujourd’hui, 4 millions d’euros au plus tard le 20 juin 2017 et 3 millions d’euros optionnels le 31 octobre 2017.

Un taux d’intérêt annuel de 11,5% s’applique à chaque tranche. Elles sont remboursées en 33 mensualités après un remboursement différé du nominal (ou Interest only period.) égal à 9 mois pour la première tranche et 3 mois pour les deuxièmes et troisièmes tranches.

Le financement est garanti par des nantissements habituels sur les actifs corporels et incorporels de Pixium Vision. Parallèlement, Pixium Vision a émis un bon de souscription au bénéfice de Kreos Capital, décrit dans le communiqué de presse du 29 septembre 2016, et soumis à l’autorisation de l’Assemblée Générale du 27 juin 2017.