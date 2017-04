Pitchy, éditeur de logiciel de création de vidéos professionnelles en SaaS à destination des grandes entreprises, annonce une levée de fonds de 3 millions d’euros, réalisée auprès de Seventure Partners, chef de file, et du Fonds Ambition Numérique, géré par Bpifrance, dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). Cette levée de fonds est complétée par 1 million d’euros de prêts apportés par un pool bancaire. Cette opération entre dans le cadre d’un plan de croissance ambitieux de Pitchy, notamment pour accélérer son développement commercial et la mise en place de nouvelles fonctionnalités produit.

Cette levée de fonds s’inscrit dans un contexte où l’utilisation de la vidéo professionnelle tend à se démocratiser. Cisco prévoit d’ici 2019 que 90% des flux internet seront de la vidéo. Cette technologie devient ainsi un format privilégié pour transmettre des messages clés.

Pitchy casse les codes en proposant un logiciel en SaaS qui permet aux entreprises de réaliser elles-mêmes leurs vidéos professionnelles, très simplement et jusqu’à 50 fois plus rapidement, et ce pour un coût divisé par 10 par rapport à un modèle de sous-traitance classique. L’entreprise s’appuie notamment sur des « templates » (modèles) personnalisables pour atteindre ces performances.

Avec déjà plus de 200.000 vidéos créées en 24 mois via sa technologie, Pitchy est en phase d’hypercroissance. Grâce à cette levée de fonds, Pitchy va pouvoir poursuivre l’accélération de son déploiement et renforcer son effort de R&D pour proposer de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme et développer de nouveaux usages.

Pitchy a été le précurseur de la vidéo « templatisée » en France, et travaille aujourd’hui sous licence annuelle avec un tiers des entreprises du CAC 40. En mettant sa technologie à disposition de ses clients, Pitchy permet aux entreprises de démocratiser et industrialiser leur production vidéo, tout en respectant leurs contraintes (charte graphique, formation des équipes, sécurisation des données...). Elles répondent ainsi à des enjeux aussi bien business (amélioration du référencement, augmentation de l’engagement et des taux de conversion) que pédagogiques (formation, vidéos de e-learning).

« La plateforme Pitchy a été conçue en « test and learn » en fonction des remontées des besoins de nos premiers clients (Groupe La Poste, MMA, La mission French Tech, Mazars, l’ESSEC, Marie du 17e...). » indiquent les cofondateurs Lionel et Benjamin Chouraqui, respectivement Président et Directeur Général de Pitchy. « Aujourd’hui, cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer notre croissance et de déployer notre nouvelle plateforme. »

« Nous sommes convaincus que l’usage de la vidéo en entreprise devrait s’accélérer dans les prochaines années. Grâce à sa solution technologique, Pitchy nous semble idéalement positionnée afin d’accompagner ce mouvement en répondant de manière exhaustive aux besoins de ses clients. » indique Thibault Canton, Chargé d’affaires chez Seventure Partners. « Nous avons été conquis par la vision de Lionel et Benjamin ainsi que par la traction actuelle du produit. Nous souhaitons désormais les aider à structurer la société afin de poser les jalons d’une croissance forte et pérenne. »

« Nous avons été impressionnés par la croissance de Pitchy, effectuée jusqu’ici exclusivement sur fonds propres », indique Marion Aubry, Directeur d’investissement chez Bpifrance. « Leur solution, par sa simplicité d’utilisation, démocratise massivement la production de vidéos et nous semble promise à devenir l’outil professionnel de référence. »