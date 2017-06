Ce programme a été réalisé par Pitch Promotion, suite au concours lancé par l’EPF et l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile pour la réhabilitation de la Friche Rousselot, ancien lieu d’implantation d’une usine de gélatine.

Les logements construits répondent tous à la norme RT 2012. Ils sont tous à faible charge, tous à basse consommation d’énergie (...). Les logements sociaux ont obtenu le label Habitat et Environnement et les logements en accession certifiés NF logement HQE (...). Le réseau de chauffage urbain, créé par la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, est alimenté par une chaufferie bois permettant d’optimiser la consommation d’énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le programme « Terre de Garance », qui a obtenu la Pyramide d’Argent du Prix de l’esthétique immobilière en 2014, est situé à Aubagne (...). Il comprend 353 logements allant du T1 au T5, six commerces, un supermarché et 542 places de parking en sous-sol. « Terre de Garance » compte donc 80 logements en accession et 273 logements sociaux, dont 14 sont adaptés aux personnes en situation de handicap, conformément au cahier des charges HandiToit. La partie sociale du programme a été vendue en bloc à trois bailleurs sociaux : 33 logements et 33 parking à Famille Provence ; 156 logements et 234 parkings à ICF ; 84 logements et 84 parkings à 13 Habitat.

Les 80 logements et 140 parkings en accession ont été vendus à 90% à des primo-accédants, dont une grande partie vivait déjà à Aubagne.

L’ensemble des aménagements extérieurs a été conçu pour être adapté aux personnes à mobilité réduite.

Un PUP : Projet Urbain Partenarial

Pitch Promotion, à travers cette convention de Projet Urbain Partenarial, conclue avec la communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, a participé à la réalisation des infrastructures pour desservir et accompagner la création du nouveau quartier : voiries, réseaux d’assainissement, construction d’une chaudière bois et du réseau de chaleur associé permettant de desservir toutes les constructions.