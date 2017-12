›  Interview 

Actuellement, les transactions Market on Close (MoC) ont lieu principalement sur le marché OTC. Quels en sont les principaux défis ?

À mon avis, le marché est actuellement assez fragmenté et très inefficace. Les transactions actuelles sont toutes effectuées par des courtiers sur le marché OTC, ce qui est coûteux, tout en étant ni optimal, ni très transparent. Dans l’ensemble, c’est un processus peu efficace avec un risque de contrepartie élevé et de fortes chances d’échec.

En tant que teneur de marché, quelles sont les principales motivations pour négocier des contrats à terme Eurex MOC ?

Flow Traders est un des principaux teneurs de marché dans l’univers des ETP. Pour nous, il est tout à fait logique de proposer du market making sur les contrats market-on-close car nous avons beaucoup d’exposition et de deltas en fin de journée au moment où la liquidité est la plus importante. Nous essayons autant que possible d’obtenir les prix les plus efficaces pour tous les intervenants sur le marché.

Quels sont les principaux avantages pour les acteurs de marché ?

Les intervenants auront un accès au marché bien plus facile et pourront négocier les contrats à la clôture du marché de façon beaucoup plus optimale.. Ils peuvent facilement voir à quel prix s’échange le contrat à terme et ainsi le négocier d’une manière très efficace.

Comment peut-on avoir accès à ces produits aujourd’hui ?

Ces produits sont disponibles pour tous ceux ayant aujourd’hui accès au marché Eurex ; donc aucune nouvelle démarche n’est à effectuer de leur part. Ils continuent simplement à utiliser leur configuration actuelle.

Comment voyez-vous les contrats Eurex MOC et des produits similaires évoluer dans le futur ?

Avec la mise en place de MIFID II et le besoin de davantage de transparence, d’efficacité, de moindre risque, de processus plus efficaces, si le succès est au rendez-vous, je pense que d’autres contrats à terme similaires - portant sur les actions - devraient suivre. Je m’attends à ce que ce premier test conduise à de prochains développements dans le futur.