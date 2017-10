Philippe Salle, prendra ses fonctions le 1er décembre 2017, date à laquelle il aura cessé l’intégralité de ses fonctions de président-directeur général et d’administrateur du groupe Elior.

Cette nomination accompagne la nouvelle phase de développement et de transformation dans laquelle le groupe s’est engagé depuis plusieurs mois, axée sur le service, l’expertise et la valeur ajoutée apportés aux clients de Foncia et soutenue par ses nouveaux actionnaires Partners Group et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

Philippe Salle est diplômé de l’école des Mines de Paris et titulaire d’un MBA de la Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University (Chicago, USA). Ancien d’Accenture et McKinsey, il rejoint le groupe Vedior en 1999 (devenu Randstad, société cotée sur Euronext Amsterdam). Il devient président-directeur général de Vedior France en 2002 et président de la zone Europe du Sud jusqu’en 2007. De 2007 à 2011, il dirige Geoservices en LBO avec Astorg Partners, vendu en 2010 à Schlumberger, société cotée à New York, Paris, Londres, Amsterdam et Zurich. De 2011 à 2015, il est présidentdirecteur général du groupe Altran (SBF 120), leader mondial du conseil en innovation. Il est président-directeur général du groupe Elior (SBF 120) depuis le 29 avril 2015.

Baudoin Prot, président du conseil de surveillance de Foncia, a déclaré à cette occasion : « Le conseil de surveillance se réjouit de l’arrivée de Philippe Salle à la présidence du groupe Foncia. Philippe Salle est un dirigeant expérimenté et reconnu pour ses qualités de leadership. Nous savons qu’il conduira Foncia avec succès dans une nouvelle phase de développement et de transformation. Le conseil tient également à remercier chaleureusement François Davy pour sa contribution déterminante à l’essor de la société, et se réjouit de pouvoir continuer à bénéficier de son expertise au sein du conseil de surveillance. »

Kim Nguyen, Managing Director, Private Equity Europe, chez Partners Group et membre du conseil de surveillance de Foncia, a indiqué : « Nous nous félicitons de l’arrivée de Philippe Salle dans le Groupe, à un moment clé de son histoire. Nous sommes convaincus qu’il saura accélérer le développement de Foncia et conforter sa position de leader de référence des services immobiliers. »

Philippe Salle a ajouté : « Je suis très heureux de rejoindre Foncia, un groupe de grande qualité, reconnu pour l’expertise de ses équipes, le dynamisme de son réseau et ses capacités d’innovation. En liaison étroite avec Baudoin Prot et avec le soutien actif de Partners Group et CDPQ, je mettrai toute mon énergie au service du Groupe, pour réaliser ses ambitions de développement et de croissance, en France et en Europe »