9 mois après sa première levée de fonds de 5 millions d’euros auprès de Xavier Niel et Otium Venture avec la contribution de Geoffroy Roux de Bézieux, Jean-Daniel Guyot (Captain Train), Oleg Tscheltzoff (Fotolia) et The Family, la start-up en hypercroissance lève 14 millions d’euros, et confirme son ambition de devenir l’unique solution en Europe qui centralise les différents outils de gestion des Ressources Humaines et de la paie.

PayFit, le premier service français qui digitalise et simplifie la gestion de la paie et des processus RH pour les PME, réalise sa deuxième levée de fonds, auprès du fonds d’investissement international Accel, seulement 1 an après sa création. Véritable pépite de la FrenchTech, la startup a connu une croissance exponentielle avec aujourd’hui plus de 600 clients et un renforcement de ses équipes qui comptent aujourd’hui 40 collaborateurs en France. Ce tour de table va lui permettre de poursuivre le développement de sa solution RH, d’accélérer son internationalisation notamment sur le marché européen et d’accompagner son hypercroissance en doublant ses effectifs d’ici 2018.

L’ambition de PayFit : devenir la solution SIRH de référence en Europe

Un an de développement a été nécessaire pour créer la solution PayFit qui s’appuie sur un langage informatique unique au monde (baptisé JetLang) entièrement développé par ses fondateurs et qui permet d’intégrer toutes les règles légales et conventionnelles du droit du travail français. Après seulement un an d’existence, la startup annonce avoir passé la barre des 600 clients, dont Big Mamma, Theodo, Sellsy, MyBestPro, Le Slip Français, Gameloft, et Zenly. Autant de clients qui utilisent la solution PayFit pour gérer simplement la paie, mais pas seulement. La solution ne cesse de se développer, et centralise aujourd’hui les notes de frais, les déclarations sociales, les congés et absences, l’onboarding, etc, et travaille sur des nouvelles fonctionnalités comme l’organigramme, la gestion d’une filiale à l’étranger et de ses salariés, la gestion des plannings (les heures supplémentaires), le coffre-fort électronique, etc.

Devant une réponse incroyablement positive du marché et avec le soutien d’Accel, PayFit a pour ambition de faire évoluer son service vers une solution complète de gestion des ressources humaines destinée à toutes les entreprises engagées dans une transformation digitale.

Accélérer l’internationalisation - première étape : l’Europe

D’abord disponible sur le marché français, la jeune pépite se lance à l’international avec comme territoire prioritaire l’Europe. En effet, PayFit souhaite s’implanter en Espagne, Italie, Allemagne et Royaume-Uni, où la réglementation sociale est tout aussi complexe qu’en France. PayFit compte proposer aux entreprises locales de ces pays une version adaptée de l’outil. Des premières ouvertures de bureaux et une commercialisation sont prévues dès 2018.

“Nous sommes ravis de voir le fonds Accel rejoindre l’aventure PayFit. Grâce à cette deuxième levée de fonds, nous allons pouvoir entamer une nouvelle page de notre histoire et continuer à accélérer sur le plan technologique et commercial. En effet, les évolutions de la solution et l’intégration de fonctionnalités innovantes vont nous permettre de séduire des entreprises de plusieurs milliers d’employés. Ce financement représente également l’opportunité de nous développer rapidement sur le marché européen qui présente un très fort potentiel pour notre technologie.” précise Firmin Zocchetto, Co-fondateur et CEO de PayFit.

Philippe Botteri, Associé chez Accel, déclare, “La gestion de la paie est un élément clé de la vie d’une entreprise et pourtant c’est une tâche qui reste particulièrement complexe. PayFit est la seule solution du marché avec laquelle il n’est pas nécessaire d’être un expert en paie pour s’en servir. La solution innovante a su séduire rapidement beaucoup d’entreprises en France et saura parfaitement répondre au besoin similaire qui existe en Europe et dans le monde.”