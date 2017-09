Parquest Capital et Accès Industrie annoncent la réalisation de l’acquisition par les fonds Parquest Capital, associés à CM-CIC Investissement, l’IRDI et Mr Serge Ansaldo, auprès notamment de Butler Capital, d’un bloc de contrôle représentant 91,68 % du capital et 95,03 % des droits de vote de la société Accè

En application de l’article 261-1 I et II du règlement général de l’Autorité des marchés financiers la société Valphi, représentée par Emmanuel Dayan, a été nommée en qualité d’expert indépendant par le conseil de surveillance d’Accès Industrie en date du 28 juillet 2017 pour apprécier les conditions financières proposées aux actionnaires minoritaires. s Industrie, au prix de 6,78 euros par action. Ce communiqué de presse fait suite au communiqué du 10 juillet 2017 qui portait à la connaissance du marché la conclusion d’un accord entre les parties susvisées.

Conformément à la réglementation applicable, les acquéreurs déposeront prochainement un projet d’offre publique d’achat simplifiée sur le solde des actions Accès Industrie à un prix identique au bloc soit 6,78 euros par action, sous réserve de la décision de conformité de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») et du rapport de l’expert indépendant nommé par Accès Industries. L’offre publique d’achat simplifiée sera suivie d’un retrait obligatoire si les conditions le permettent.

Spécialiste de la location de chariots et de nacelles élévatrices à destination du secteur de la construction et de la rénovation des bâtiments industriels et commerciaux, Accès Industrie a enclenché récemment une dynamique de redressement et réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 53 M€. Afin de poursuivre ses efforts, Accès Industrie recevra le soutien actif de son nouvel actionnariat emmené par Parquest Capital, actionnaire majoritaire, accompagné par CM-CIC Investissement et les dirigeants de la société en tant qu’actionnaires minoritaires. A cette occasion, l’IRDI renouvelle sa confiance dans la société en s’associant à cette nouvelle opération.

Cette opération est la première de Parquest Capital 2, nouveau fonds géré par Parquest Capital, levé en avril dernier et doté de 310 M€. Poursuivant la stratégie d’investissement déployée avec succès par son prédécesseur, ce nouveau fonds vise à accompagner la transformation de PME françaises valorisées entre 20 et 150 M€ et présentant un potentiel d’expansion en France et à l’international sur des secteurs ciblés (biens de consommation, santé et services B-to-B).