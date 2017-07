Paris Inn Group annonce l’acquisition, pour le compte de Paris Hotel Capital (PHC), Extendam et SECOYA S&A, d’un immeuble de bureaux situé rue du Helder, à proximité immédiate de l’Opéra Garnier. Paris Inn Group, société experte en investissement et gestion d’hôtels 4 et 5*, y mènera un vaste projet de transformation pour donner naissance à un 4ème hôtel Maison Albar à Paris, dès le premier semestre 2019.

Le futur Hôtel Maison Albar sis rue du Helder est composé de deux bâtiments reliés par une cour intérieure. Le premier bâtiment fut construit au lendemain de la Révolution Française, le second fut édifié en 1861 rue du Helder. Ce n’est qu’à la fin du XIXème siècle que l’ensemble prend toute sa splendeur. Le bâtiment porte dans ses murs l’histoire de l’urbanisation du quartier de la Chaussée d’Antin initiée au XVIIIème siècle, là où les plus grands architectes bâtirent des hôtels particuliers qui caractérisent si bien Paris et son art de vivre.

Au fil du temps les lieux ont accueilli, entre autres, des appartements, la boutique d’un marchand drapier, un hôtel réputé pour son confort et son luxe grandiose, une grande brasserie parisienne, la Banque Russe pour le Commerce Étranger et enfin l’association « Les Congés Spectacles ».

Séduits par le caractère du lieu, PHC et ses associés souhaitent le transformer et lui redonner l’éclat de son charme originel en y apportant cette touche subtile d’élégance mâtinée d’espièglerie pour offrir une nouvelle expérience d’art de vivre à la française, véritable signature de la marque Maison Albar Hotel.

Après plus d’un an de travaux, ce lieu unique ouvrira ses portes en 2019 pour déployer l’identité de Maison Albar Hotel à travers une cinquantaine de chambres, un bar ouvert sur un jardin intérieur, un bel espace de détente avec un spa de 300m2, une piscine et un espace de remise en forme. Chaque invité pourra vivre une expérience unique et sur mesure dans un environnement hautement technologique, une atmosphère à la fois design et personnelle et un lieu au caractère préservé.

« Avec Maison Albar Hotel, nous ambitionnons de dessiner les contours d’un univers de luxe non ostentatoire et chic, en France comme à l’étranger, en proposant un concept hôtelier novateur qui s’appuie sur mon histoire familiale, issue de quatre générations. Ce futur bijou parisien n’est que le début d’une expansion internationale, puisque d’ici 2025 nous ouvrirons une centaine d’hôtels 5* sous la marque Maison Albar Hotel à travers le monde », souligne Céline Falco, Vice-Présidente et Fondatrice de Paris Inn Group.

Ce projet renforce le développement de la marque de boutiques-hôtels 5 étoiles Maison Albar Hotel en France et fait suite à l’acquisition, en juin 2017, de l’emblématique Hôtel Impérator de Nîmes qui sera transformé en Maison Albar Hotel pour une réouverture prévue en 2019. En mars 2017, Maison Albar Hotel avait remporté le prix du « Meilleur complexe hôtelier touristique du monde » au MIPIM, pour l’hôtel Maison Albar Hotel Paris Céline situé rue du Pont Neuf (Paris 1er), son flagship ouvert en décembre 2016.

« L’objectif de ces investissements auprès d’un groupe hôtelier renommé comme Paris Inn Group est d’accélérer le développement de magnifiques hôtels tous situés dans des emplacements stratégiques, tout en participant au rayonnement de la prestigieuse enseigne aux ambitions internationales. Les établissements tels que le futur hôtel Maison Albar rue du Helder seront de véritables ambassadeurs du savoir-faire français auprès de la clientèle internationale » déclarent Matthieu Dracs, Bertrand Pullès et Denis Vilarinho, en charge du dossier chez Extendam.