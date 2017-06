Palatine Entreprises Familiales ISR sera investi au moins à 50% dans des groupes familiaux cotés de la zone euro et dont au moins 10% du capital sont contrôlés par une ou plusieurs familles. Ces dernières peuvent également disposer d’un siège au conseil d’administration ou avoir un représentant dirigeant.

Palatine Entreprises Familiales ISR sera également axé sur le développement durable via la démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance, qui est souvent au cœur de la gouvernance et de la stratégie des entreprises familiales.

Selon Palatine Asset Management, de nombreuses entreprises familiales sont très attachées à leur indépendance et à leur structure familiale, elles inscrivent leur croissance dans une stratégie de long terme pour le financement, de transmission et d’indépendance [1]. Elles s’appuient sur leurs points forts : gouvernance stable, culture de l’innovation, agilité, prise de décision rapide, esprit de conquête.

Le capital de ces entreprises constitue le plus souvent le principal actif de la famille actionnaire. Cela explique la grande implication des dirigeants, ainsi qu’une gestion prudente et pérenne intégrant une vision stratégique de long terme. Ce sont également des entreprises aux fondamentaux financiers solides : peu endettées, autofinancement...

Présentes dans de nombreux secteurs (luxe, aéronautique, agroalimentaire, services…), elles opèrent souvent sur des « niches de marché » à fort potentiel où elles occupent des positions de leader mondial. La présence internationale peut agir également comme un relai de croissance.

Indispensables à l’économie, à l’attractivité des territoires et à l’emploi, souvent des entreprises moyennes ou de taille intermédiaire, elles représentent 50% du PIB européen.

Focus sur la gérante Marie-Pierre Guern

Titulaire d’un Magistère d’Economie et Finances Internationales et d’un DESS de Banque-Finance-Négoce International et diplômée de la SFAF (CIIA en 2007), Marie-Pierre GUERN a intégré Palatine Asset Management comme gérante Actions en 2001. Elle gère notamment les fonds Palatine Entreprises Familiales ISR, Palatine Actions Défensives Euro et Palatine Pacifique. Depuis mai 2008, elle est également responsable de l’analyse ISR de la société de gestion.