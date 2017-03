Christian Terrassoux, Président de Pitch Promotion, a posé le 22 mars 2017 la première pierre du programme tertiaire baptisé ANIS en présence de Georges-François Leclerc, Préfet des Alpes-Maritimes, Christian Estrosi, Président de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Plaine du Var, Président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Président de la métropole Nice Côte d’Azur, Eric Ciotti, Président du Département des Alpes-Maritimes, Dominique Estrosi-Sassone, Sénateur des Alpes-Maritimes, Adjointe au Maire de Nice, Conseillère Métropolitaine Nice Côte d’Azur et Présidente de Côte d’Azur Habitat et Philippe Pradal, Maire de Nice.

Cet ensemble se situe à quelques minutes de Nice Centre, au sein de la technopole Nice Méridia. ANIS dispose de 6 300 m² de bureaux répartis sur 8 niveaux qui, pour s’adapter aux besoins des futures locataires, sont entièrement modulables.

Conçu par le cabinet d’Architecture NL&A, le bâtiment sera certifié BREEAM / Very Good.

Dans cette démarche environnementale, la végétation a été utilisée pour protéger naturellement du soleil les occupants.

Soucieux de la qualité de vie au travail, les concepteurs ont été guidés par trois grands principes : créer des espaces de travail attractifs, générer des lieux de rencontres, offrir de la flexibilité et de l’adaptabilité architecturale. Les terrasses ont été aménagées, équipées de jardinières et connectées pour se transformer en station de travail ou en salle de réunion informelle. Les façades transparentes laissent entrer la lumière tandis que les débords des terrasses protègent des rayons du soleil. Pour faciliter les déplacements, la circulation a également été pensée de manière horizontale avec des escaliers extérieurs qui relient les terrasses. 600 m² de commerce en rez-de-chaussée complète cet ensemble.

La commercialisation est en cours. De nombreux contacts avancés ont été pris. La société Pitch Promotion y installera sa direction régionale actuellement située à Sophia Antipolis. Ce programme a été vendu à la société Deltager, créée par les 6 caisses régionales de Crédit Agricole situées dans le grand quart Sud Est de la France.