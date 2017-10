Ce portefeuille a été acquis pour le compte d’une grande compagnie d’assurance allemande, et fait suite à de nombreuses autres acquisitions réalisées par PATRIZIA pour ce même investisseur, dans le cadre de la stratégie de développement de son portefeuille d’immobilier de commerce. Le vendeur est un joint-venture entre Third Swedish National Pension Fund (AP3) et PGIM Real Estate. PGIM Real Estate constitue la division d’investissement immobilier de PGIM, entité qui regroupe les activités d’Investment Management de Prudential Financial, Inc. (NYSE:PRU). La finalisation de la vente est prévue pour la fin de l’année.

" Grâce à notre connaissance du marché et à notre présence sur le terrain, nous avons pu acquérir ce portefeuille prometteur par le biais d’une transaction hors marché ", explique Daniel Herrmann, directeur de la gestion des fonds investis dans les surfaces commerciales de détail chez PATRIZIA. " Bien que la qualité globale des actifs soit déjà élevée, nous avons identifié plusieurs actions d’optimisation qui augmenteront encore la valeur de l’ensemble pour nos clients. La transaction est par ailleurs une preuve supplémentaire du choix des grandes institutions de se tourner vers nous pour les assister dans leur stratégie d’investissement, souvent à grande échelle ", ajoute-t-il.

Le portefeuille représente 236 000 m2 de surface locative, principalement situés dans le sud et l’ouest de l’Allemagne, avec une concentration sur la Bavière, la Hesse et la Rhénanie-Palatinat. Les locataires principaux comprennent des entités commerciales allemandes renommées comme Lidl, Aldi, EDEKA et REWE. La durée restante moyenne des baux du portefeuille est d’environ six ans.

Cette nouvelle acquisition porte le nombre d’actifs de commerce de détail gérés par PATRIZIA à plus de 500, pour une valeur de près de 4 milliards d’euros, dont plus de la moitié sont des commerces spécialisés. En acquérant des portefeuilles de ce type, larges et ciblés, PATRIZIA a considérablement renforcé sa position dans les surfaces de commerce de détail ces dernières années, et constitue l’un des premiers propriétaires de murs de commerces de détail d’Allemagne.