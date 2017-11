PATRIZIA Immobilien AG annonce l’acquisition de TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, accroissant significativement les activités du groupe en Allemagne et en Europe. Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d’achat.

"Cette acquisition correspond parfaitement à notre stratégie de croissance. Elle renforce notre réseau européen, accroît notre présence sur les marchés locaux, et élargit notre gamme de produits et de services pour nos clients. Nous allons également consolider notre position de premier gestionnaire indépendant d’actifs immobiliers en Europe", explique Wolfgang Egger, CEO de PATRIZIA Immobilien AG.

TRIUVA est l’un des principaux acteurs de l’investissement immobilier européen. L’entreprise gère environ 40 fonds, travaille avec plus de 80 investisseurs institutionnels et compte environ 200 collaborateurs répartis sur ses 15 sites européens. La société basée à Francfort se concentre principalement sur l’immobilier commercial (bureau, commerce et logistique), ainsi que sur les infrastructures. Actuellement, TRIUVA gère environ 9,8 milliards d’euros d’actifs.

Cette acquisition accroit l’actif sous gestion de PATRIZIA d’environ 50%, le portant à plus de 30 milliards d’euros, ce qui place le groupe parmi les 10 premiers Investment Managers européens. En outre, elle élargit sa gamme de produits, permettant aux investisseurs institutionnels et privés d’accéder à de nouveaux marchés, de nouvelles classes d’actifs et de nouveaux profils de risque.

"Cette acquisition renforce la stabilité du modèle économique de PATRIZIA grâce à une meilleure diversification et permet un accroissement de la part de nos revenus récurrents en provenance des activités d’asset management", ajoute Wolfgang Egger. "Nous offrons également à TRIUVA et à ses clients un actionnariat stable et de nouvelles opportunités. Adossés à un bilan solide, nous entendons poursuivre notre stratégie gagnante et continuer de rechercher activement des opportunités d’investissement attractives, dans l’intérêt de nos investisseurs".