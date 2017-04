360imprimir propose un ensemble des produits et services de marketing aux entreprises (dépliants, cartes, grands formats…).

360imprimir a été créée à Lisbonne en 2013 par six jeunes entrepreneurs. L’entreprise, qui a fait le choix du fabless - c’est-à-dire sans usine ni unité de fabrication -, cible principalement les micro-entreprises (moins de 10 employés). Bien que fragmenté, le marché a un immense potentiel : selon Suntrust Robinson Humphrey, il représente 30 milliards de dollars et quelque 60 millions d’entreprises sur les seuls États-Unis, Canada et Europe cumulés.

360imprimir propose sur sa plate-forme de vente en ligne des produits de marketing physique et digital avec un haut degré de personnalisation. La start-up se différencie par une forte culture de la sous-traitance - de la production au service client - qui facilite le déploiement de son modèle à grande échelle. En effet, 360imprimir opère déjà au Portugal, en Espagne, au Brésil et au Mexique.

Moins de deux ans après son lancement, et avec seulement 250 000 d’euros de fonds levés auprès de Shilling Capital, 360imprimir a réalisé 6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016, soit une croissance de près de 300% par rapport à 2015. Elle compte actuellement plus de 120 collaborateurs et, en l’espace de trois ans, a conquis plus de 200 000 clients et quatre marchés différents. Une croissance rapide qui s’explique notamment par la très forte industrialisation des processus ainsi qu’une attention constante portée au contrôle de la qualité.

« Sa plateforme en ligne de production B2B crée un business modèle réactif mobilisant peu de capitaux et qui permet d’opérer efficacement dans des pays de taille moyenne ou à faible densité démographique. 360imprimir a déjà obtenu une croissance et un niveau de marge extraordinaires dans un secteur très compétitif », souligne François-Xavier Dedde, Directeur de participations chez Omnes Capital. « Nous avons été très impressionnés par l’excellence de l’équipe. Ils exécutent brillamment leur stratégie de croissance agressive tout en maintenant un niveau de dépenses très faible. Il n’est pas étonnant qu’ils soient en train de prendre le lead sur la péninsule ibérique, et ils le feront bientôt en Amérique latine ! »

Le tour de table de 4 millions d’euros contribuera en effet à accélérer l’expansion internationale de 360imprimir, en particulier au Brésil et au Mexique, et à poursuivre le perfectionnement de l’offre. La start-up entend lancer de nouveaux produits et développer sa plate-forme sur mobile, en s’appuyant sur de nouvelles embauches et sur des investissements sur la marque et le marketing.