Accompagnée par Omnes Capital (Lead investor), CommerzVentures et Generation NewTech, la pépite fintech continue de transformer le marché et permet désormais d’ordonner des virements, une 1ère en Europe. A la veille de l’ouverture du marché européen des services de paiement (directive DSP2), Bankin’ est particulièrement bien placée pour conforter sa place de leader.

Depuis 6 ans, Bankin’ révolutionne la gestion des comptes bancaires à travers une application mobile qui simplifie et clarifie enfin la gestion d’argent. Elle offre une vue intelligente sur les comptes bancaires, les postes de dépenses (catégorisation automatique) et sur les budgets mensuels. Elle permet également de piloter son argent grâce à une prévision du solde de fin de mois et des alertes automatiques sur les risques de découvert. Si Bankin’ est capable d’agréger plusieurs comptes de banques différentes, l’application s’adresse aussi aux détenteurs de comptes dans une seule banque (environ 65% de ses utilisateurs).

Créée en 2011 par Joan Burkovic et Robin Dauzon, la start-up française annonce aujourd’hui une levée de 8,4 millions d’euros auprès d’Omnes Capital (lead investor), CommerzVentures, Generation NewTech et de business angels.

Le pionnier français des applis qui facilitent la gestion d’argent, entend accélérer sa R&D et offrir à chaque européen, un conseiller personnel et digital.

Ce financement va lui permettre d’accélérer sa R&D pour doper les fonctionnalités de son application. Bankin’ évolue vers un rôle de « coach » personnel indépendant des banques, capable de gérer l’argent au quotidien en fonction de la situation de l’utilisateur : virement intelligent pour éviter le découvert et booster l’épargne, suggestions de renégociation de son crédit immobilier, conseils de bonne gestion…

Possibilité d’effectuer des virements bancaires : une 1ère en Europe

Bankin’ va prochainement proposer les virements bancaires (actuellement en phase de test), entre ses comptes personnels ou vers des comptes tiers. Cette fonctionnalité très attendue par les utilisateurs, donne une nouvelle dimension à l’application, qui se substitue directement aux services de virements traditionnels mais avec la simplicité et l’intuitivité de l’interface Bankin’ en prime.

« Grâce à cette levée de fonds, nous allons accélérer nos innovations et répondre aux nouveaux besoins exprimés par nos utilisateurs. La possibilité d’effectuer des virements en quelques clics, les conseils pertinents et personnalisés pour mieux gérer son argent au quotidien, une expérience utilisateur encore optimisée… vont contribuer à développer une solution plus aboutie et plus intelligente. » se réjouit Joan Burkovic, CEO et co-fondateur de Bankin’.

« Nos investisseurs ont immédiatement adhéré à notre vision ainsi qu’à nos valeurs et nous restons indépendants vis-à-vis des banques, une spécificité qui nous tient à coeur. Leur soutien est décisif pour poursuivre nos ambitieux objectifs de croissance dans les mois et années à venir » conclut Joan Burkovic.

« L’application Bankin’ est clairement leader parmi les diverses solutions de gestion des finances personnelles. Toutefois, c’est bien la vision des deux co-fondateurs, Joan Burkovic et Robin Dauzon, alliée aux ambitieuses perspectives de développement du produit qui nous ont convaincus d’accompagner la société. », explique Xavier Brunaud, Directeur de participations d’Omnes Capital.

Bankin’ rassemble aujourd’hui plus d’1,5 million d’utilisateurs, 2 millions de comptes bancaires synchronisés et plus de 300 millions de transactions synchronisées chaque mois. L’application est connectée avec plus de 350 établissements bancaires en Europe et disponible dans 4 pays dont la France. La startup compte actuellement 30 collaborateurs