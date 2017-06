Une décision qui s’inscrit naturellement dans la mise en œuvre du plan stratégique « OFI 2020 ».

Si le Groupe OFI entend bien en effet poursuivre sa stratégie visant à gagner des parts de marché auprès des institutionnels, en capitalisant sur son expertise historique, la diversification et l’élargissement de sa base de clientèle constituent un axe majeur de son développement.

Pour cela, le Groupe OFI a mis en place une stratégie de distribution multicanal qui vise à accélérer son développement auprès des particuliers en adaptant son offre de gestion et de services, qu’elle proposera de manière complémentaire :

Via les réseaux de ses actionnaires, Macif et Matmut. Gestion de la gamme UC proposée depuis février 2016 dans le contrat d’assurance vie Multi-Vie et Offre de solutions d’investissements pour la clientèle patrimoniale.

Via ce nouveau partenariat stratégique avec le Groupe Crystal qui, à l’occasion du rachat du réseau Expert et Finance, devient le deuxième réseau français indépendant de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP).

OFI Asset Management accompagne ainsi la dynamique de marché dans un nouvel environnement réglementaire pour les CGP.

Les deux groupes engagent dès à présent les travaux de mise en œuvre des synergies opérationnelles et commerciales suite à cette prise de participation stratégique.

Bruno Narchal, Président et Fondateur du Groupe Crystal explique : « Au-delà du développement et des synergies commerciales, nous sommes convaincus que le partage en termes d’expériences, de savoir-faire, de management et de développement entre le Groupe Crystal et le Groupe OFI sera un réel apport. De plus, les orientations stratégiques du Groupe OFI sont en phase avec la vision du Groupe Crystal, tout en lui ouvrant de nouvelles et réelles opportunités de développement ».

Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général d’OFI Asset Management déclare : « Nous sommes fiers de contribuer au développement du Groupe Crystal. Nous avons été séduits par la qualité de l’équipe dirigeante qui a déjà démontré son savoir-faire dans le développement et la distribution de solutions patrimoniales. Notre investissement confirme, par ailleurs, notre ambition de promouvoir nos produits et proposer à l’ensemble de nos clientèles les nombreuses expertises développées depuis près de 45 ans par les équipes du Groupe OFI ».