Implanté dans l’hexagone depuis plus de 45 ans et fort de sa réussite sur le marché français, le Groupe OFI concrétise ses projets de développement à l’international en nouant un partenariat exclusif avec BKB Bank. Fondée à Brème en 1863 et présente dans dix des principales villes allemandes, elle a historiquement une importante clientèle d’entreprises et d’institutions auxquelles elle offre des solutions de financement. Désormais, alors qu’elle était dépourvue d’une activité d’asset management, elle pourra leur offrir des solutions d’investissement conçues par OFI Asset Management, qui s’appuie sur l’ensemble de ses expertises auprès de la clientèle professionnelle. Outre, les institutionnels (assureurs, fondations, fonds de pension) et les entreprises, BKB Bank visera aussi une clientèle de banques privées, de fonds de fonds et de plateformes de distribution.

Dans le cadre de ce partenariat, OFI Asset Management prévoit d’enregistrer, en deux vagues successives, une vingtaine de fonds en Allemagne et en Autriche. Après une première vague de fonds dans les semaines à venir, une seconde sera lancée en novembre 2017. La gamme complète sera commercialisée en début d’année 2018. En complément, les services spécialisés d’OFI Asset Management (mandat de gestion discrétionnaire, services liés à Solvabilité 2) seront proposés aux institutions allemandes.

L’accord de coopération avec BKB Bank s’inscrit dans le cadre du développement du Groupe OFI à l’international, un des six chantiers du plan stratégique « OFI 2020 », dont l’ambition est d’atteindre les 100 milliards d’euros d’actifs sous gestion d’ici la fin de cette période.

« Dans le cadre de notre plan de développement à l’international, l’Allemagne est de première importance pour nous puisqu’il s’agit d’un marché à fort potentiel. En BKB Bank, OFI Asset Management a trouvé un partenaire naturel, avec lequel nous partageons les mêmes valeurs, notamment dans le domaine de la gestion ISR », explique Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général d’OFI Asset Management.

« Nous sommes convaincus qu’OFI Asset Management, grâce à son expertise en matière de gestion d’actifs et la qualité de ses services, amènera une réelle valeur ajoutée aux clients institutionnels allemands et autrichiens. L’objectif de notre partenariat sera de répondre efficacement aux besoins de ces investisseurs » déclare Nunzia Thiriot, Responsable de l’Asset Management chez BKB Bank.