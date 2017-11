Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses salariés, renforce son équipe dédiée aux clients institutionnels sur la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) avec deux nouvelles arrivées. Jamie Wong prend la direction des Relations Consultants pour la zone EMEA et Robert Payne supervise désormais l’action de la société auprès des compagnies d’assurance sur la région.

Dik van Lomwel, Directeur EMEA et LatAm chez Neuberger Berman, déclare « Nos clients et leurs conseils continuent de chercher des solutions d’investissement pour répondre à leur besoin tout en faisant face à de nouveaux challenges, nous sommes donc ravis d’accueillir Jamie et Rob dans notre équipe basée à Londres, chacun amène avec lui une expertise précieuse et une profonde compréhension du marché institutionnel ».

Précédemment, Jamie était Directrice des ventes institutionnelles Royaume-Uni & Europe chez Janus, auparavant elle était chargée des relations avec les consultants internationaux chez Lazard Asset Management.

Rob était précédemment Directeur au sein du DCM Client Solutions d’UBS, où il développait et implémentait des stratégies sur-mesure pour les assureurs et les fonds de pension au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Auparavant, il était associé au sein du département Structured Solutions chez Nomura.

Matt Malloy, Directeur du Global Insurance Solutions Group chez Neuberger Berman et Directeur du marché institutionnel nord américain déclare, « Comme les compagnies d’assurance continuent d’externaliser leur gestion d’actifs et recherchent des partenaires investisseurs pour les aider à atteindre leurs objectifs, nous renforçons nos ressources dédiées dans l’idée de mieux servir cet important segment de clientèle. Rob apporte sa grande expérience dans l’assurance et les solutions clients à notre société et nous nous réjouissons de l’accueillir parmi nous ».