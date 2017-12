Les actifs ont été acquis auprès des établissements suivants : Cassa Despositi e Prestiti, Intetesa Sanpaolo, UniCredit, Monte dei Paschi di Siena, Nexi, Banco BPM, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Credito Valtellinese, Banca Popolare di Cividale et UBI Banca.

Le portefeuille de FII inclut des participations minoritaires dans 21 entreprises avec un chiffre d’affaires et un EBITDA consolidés qui s’élèvent respectivement à environ 2,3 milliards d’euros et près de 282 millions d’euros. Le fonds sera géré par une équipe de neuf professionnels de l’investissement venant de Fondo Italiano d’Investimento SGR. L’équipe maintiendra une philosophie d’investissement constante centrée sur la création de valeur sur le long terme, en partenariat avec des entrepreneurs de premier plan, porteurs de projets à forte croissance.

Il s’agit de la seconde transaction majeure réalisée par Neuberger Berman en Italie, après l’acquisition par les fonds gérés par la société d’un important portefeuille de participations auprès d’Intesa Sanpaolo en 2015.

A travers cette opération, Neuberger Berman poursuit sa stratégie d’investissement sur des fonds secondaires de private equity afin de fournir de la liquidité aux investisseurs institutionnels qui cherchent à monétiser leurs portefeuilles de capital investissement. En effet, depuis 2005, l’équipe Private Equity de Neuberger Berman a levé plus de 7 milliards de dollars sur des investissements en private equity secondaire de ce type.

Anthony Tutrone, Managing Director and Global Head Alternatives chez Neuberger Berman, déclare : “ Nous sommes très heureux d’accueillir des membres de l’équipe Fondo Italiano au sein de notre activité de Private Equity en Italie qui repose sur des partenariats avec des midcaps. Nous sommes convaincus qu’il existe en Italie des entrepreneurs leaders dans leurs domaines respectifs qui, grâce à l’accès à notre réseau mondial et à nos capitaux, peuvent réussir leur internationalisation et accélérer leurs projets de croissance. ”

Neuberger Berman était représenté dans cette transaction par Maitres Gianni Martoglia, Giorgio Groppi et Alessandra Ghezzi du cabinet d’avocats Gatti Pavesi Bianchi de Milan, et également par Christian Neira, General Counsel Private Equity de Neuberger Berman et Jagdip Gujral, Associate General Counsel.