Innovation

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités à lire attentivement la section « Facteurs de Risques » du Prospectus. Ces risques sont notamment :

Risque de perte en capital : en cas de sortie avant l’échéance, le prix de rachat du support pourra être inférieur à son prix de commercialisation. Le client prend donc un risque de perte en capital non mesurable a priori. En outre, le remboursement de chaque titre à maturité peut être inférieur à sa Valeur Nominale, la valeur de remboursement dépendant de la performance finale de l’indice CAC® Large 60 EWER. Dans le pire des scénarii, la perte en capital peut être totale.

Risque lié au sous-jacent : le mécanisme de remboursement est lié à l’évolution du niveau de l’indice CAC® Large 60 EWER.

Risque lié aux marchés de taux : avant l’échéance, une hausse des taux d’intérêt sur un horizon égal à la durée de vie restante du support provoquera une baisse de sa valeur.

Risque de contrepartie : le client est exposé au risque de faillite ou de défaut de paiement de l’émetteur et au risque de faillite ou défaut de paiement ou mise en résolution du Garant. La notation de Natixis est celle en vigueur à la date d’ouverture de la période de commercialisation. Cette notation peut être révisée à tout moment et n’est pas une garantie de solvabilité de l’émetteur et du Garant. Elle ne représente en rien et ne saurait constituer un argument de souscription au produit.

Risque de liquidité : certaines conditions exceptionnelles de marché peuvent avoir un effet défavorable sur la liquidité du titre, voire rendre ce titre totalement illiquide.

Recommandations : Préalablement à toute décision d’investissement dans les instruments financiers présentés, Natixis recommande aux investisseurs de s’informer en prenant connaissance du Prospectus de Base relatif au programme d’émission de titres de créance de 10 000 000 000 € de l’émetteur, tel que modifié par ses suppléments successifs, approuvé le 13 juin 2016 par l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») sous le visa n° 16-241 (le « Prospectus de Base »). Le Prospectus de Base et les Conditions Définitives de l’émission des présents Instruments Financiers en date du 1er février 2017 sont disponibles sur les sites de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu), de Natixis (www.equitysolutions.natixis.com) et de l’AMF (www.amf-france.org). L’émetteur recommande aux investisseurs de consulter la rubrique Facteurs de risques.