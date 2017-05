Ce fonds thématique cherche à profiter du potentiel de performance des secteurs de l’alimentaire et de la consommation. Compartiment de la SICAV luxembourgeoise Natixis AM Funds, le fonds s’adresse aux investisseurs à la recherche d’une gestion active de conviction. Commercialisé par la plateforme de distribution de Natixis Global Asset Management, Natixis Food & Consumer Equities a pour objectif de surperformer l’indice MSCI Europe [1] sur une période minimum d’investissement recommandée de 5 ans.

L’alimentaire et la consommation : des secteurs à fort potentiel

Traditionnellement défensifs, les secteurs de l’alimentaire et de la consommation offrent des opportunités particulièrement attractives :

historiquement moins sensibles aux cycles économiques, ces entreprises présentent des résultats réguliers et sont souvent qualifiées de « valeurs refuges » ;

ces valeurs sont dynamisées par l’innovation produits et l’investissement ;

ces sociétés bénéficient par ailleurs du dynamisme de la consommation dans les pays émergents résultant de la croissance des classes moyennes et de l’amélioration de leur pouvoir d’achat.

L’équipe de gestion possède une compréhension approfondie des dynamiques d’évolution de ces secteurs. Elle effectue un travail d’analyse poussé pour sélectionner les meilleures opportunités d’investissement, sur la base de critères macroéconomiques, financiers et managériaux. Le portefeuille de AAA Actions Agro Alimentaire, fonds maître de Natixis Food & Consumer Equities, est historiquement composé de moins de 65 titres sur un univers d’environ 700 valeurs liées aux secteurs de l’alimentaire et de la consommation, cotées principalement dans l’Union européenne mais aussi à l’international.

Une stratégie développée depuis plus de 30 ans

Natixis Food & Consumer Equities [2] bénéficiera de la connaissance pointue de chaque entreprise de l’alimentaire et de la consommation de Françoise Lafitte, gérante du fonds AAA Actions Agro Alimentaire depuis plus de 20 ans. Grâce à son positionnement et à sa large diversification géographique et sectorielle, ce fonds thématique affiche, à fin mars 2017, une performance annualisée de 9,3 % [3] depuis sa création en 1985, avec une volatilité inférieure [4] à celle des grands indices actions. Le fonds totalise un encours de 1,1 milliard d’euros.

« Ce lancement au sein de la Sicav luxembourgeoise Natixis AM Funds s’inscrit pleinement dans notre volonté de développement à l’international. Par son positionnement original, son historique et ses performances, cette expertise actions thématique répond pleinement aux besoins des investisseurs internationaux », explique Matthieu Duncan, Directeur Général de Natixis Asset Management.

Lancée en 2014, Natixis AM Funds offre un accès privilégié aux grandes expertises de gestion de Natixis Asset Management à tous les investisseurs. Elle rassemble aujourd’hui 25 compartiments pour un encours total d’environ 4.5 milliards d’euros à fin mars 2017.