Cette acquisition renforce la position dominante de Neptune sur le marché polonais tout en permettant de créer des synergies avec les autres actifs de Cracovie, Poznan et Annopol.

Récemment rénové et étendu, l’outlet FACTORY Warsaw accueille de grandes marques internationales et occupe une place prépondérante sur le marché polonais ​

Le centre Factory Warsaw Ursus rejoint ainsi le portefeuille de la joint-venture Neptune, constituée entre NEINVER et TH Real Estate. Cette acquisition permet de renforcer la présence de la joint-venture en Europe avec un total de 13 centres commerciaux d’une valeur de plus de 1,3 milliard d’euros

Acquis auprès du fonds IRUS, FACTORY Warsaw Ursus dispose d’un espace commercial de 19 593 m² de surface locative brute (SLB). Il comprend 103 boutiques des marques internationales parmi lesquelles Nike, Adidas, Reebok, Tommy Hilfiger, United Colors of Benetton ou encore Calvin Klein. Situé à 10 km du centre-ville de Varsovie, le centre bénéficie d’une zone de chalandise de 2,1 millions de personnes à 30 minutes de voiture.

TH Real Estate, l’un des principaux acteurs mondiaux de la gestion de placements immobiliers, et NEINVER, société espagnole spécialisée dans l’investissement, le développement et la gestion de biens immobiliers - deuxième opérateur d’outlets en Europe et leader en Espagne et en Pologne -ont créé Neptune en 2014 afin d’acquérir des centres de premier plan en Europe. Le portefeuille compte aujourd’hui 13 actifs (304 500 m² de SLB), dont 5 en Pologne et en Espagne, 2 en Italie et 1 en France.

« Nous sommes fiers de terminer l’année sur un succès avec l’intégration de cet actif stratégique au portefeuille de notre joint-venture. L’acquisition de ce cinquième actif en Pologne permet à Neptune de renforcer son portefeuille et poursuivre sa solide croissance. Au regard de notre expérience du marché polonais, nous sommes fermement convaincus que ce centre a encore beaucoup de potentiel en termes de rentabilité et de croissance », précise Carlos González, Directeur général de NEINVER.

« Après la finalisation de plusieurs acquisitions fin 2016, ce centre de Varsovie est le dernier actif de l’ancien fonds IRUS qui rejoint la joint-venture fondée avec NEINVER. Nous sommes convaincus du potentiel du secteur des outlets, qui surperforme face aux autres secteurs de l’immobilier commercial et affiche une croissance annuelle continue. Ursus, tout particulièrement, allie une localisation stratégique, au cœur d’une importante zone de chalandise, d’excellentes performances et un opérateur leader sur le marché. Cet actif rejoint FACTORY Annopol, situé au nord de Varsovie, et les centres situés à Cracovie et Poznan nous permettant ainsi de créer une vraie synergie dans le portefeuille polonais », conclut Charlotte Ashworth, gestionnaire du fonds Neptune TH Real Estate.