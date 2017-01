NAMI - AEW Europe a acquis, auprès d’ANF Immobilier, un portefeuille de deux établissements hôteliers composé du Carlton Lyon MGallery et de l’Adagio Marseille Vieux-Port.

L’hôtel Carlton Lyon MGallery profite d’une localisation centrale sur la place de la République, dans le quartier de la Presqu’Ile de Lyon classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Construit en 1894, cet hôtel historique 4* de Lyon a été entièrement rénové en 2012-2013. Il dispose de 80 chambres, d’un restaurant « Le Centre by George Blanc » et d’un spa Cinq Mondes. NAMI – AEW Europe a également acquis la résidence hôtelière Adagio Marseille Vieux-Port, classée 4* et idéalement située entre la Gare Saint-Charles, le Vieux Port et le quartier d’affaires Euromed. Inauguré en 2009, l’établissement compte 142 appartements entièrement équipés ainsi qu’une salle de petit-déjeuner.

Arsène Marques, Directeur Général Délégué de NAMI – AEW Europe déclare : « Ces acquisitions renforcent la présence de la SCPI Laffitte Pierre dans le secteur hôtelier et sont parfaitement en ligne avec la stratégie de diversification géographique et par classe d’actif qui caractérise ce véhicule. Les deux établissements sont opérés sous les marques fortes du groupe Accor, l’opérateur de référence en France et dans le monde. Ils bénéficient tous deux de très bons indices de performance sur leurs marchés respectifs et offrent de belles perspectives d’avenir avec l’essor du tourisme d’agrément à Lyon et à Marseille. »

Lors de cette opération, NAMI - AEW Europe était conseillée par l’Etude Chevreux et le cabinet Gowling WLG. ANF Immobilier était conseillé par l’Etude Pineau-Peschard et JLL Hotels & Hospitality.