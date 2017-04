NAMI - AEW Europe annonce l’acquisition, auprès d’AXA Investment Managers - Real Assets [1], de l’immeuble de bureaux Louise Centre à Bruxelles, pour une valeur globale d’environ 54 Mn€. Cet actif de 16 146 m² est idéalement situé au cœur de Bruxelles sur la prestigieuse avenue Louise et offre une multitude de services à proximité : commerces, espaces culturels, hôtels, restaurants, services administratifs, activités scolaires ou sportives et accès aux transports en commun.

Le « Louise Centre », bâtiment emblématique, a bénéficié d’une rénovation contemporaine de haut standing en 2014, avant de recevoir un label de qualité durable BREEAM de niveau « excellent ». L’actif offre de nouveaux espaces de travail optimisés, à la fois modernes et flexibles. La nouvelle façade contribue à une plus grande visibilité et lui confère une identité forte.

L’immeuble affiche un taux d’occupation moyen de 90% avec une trentaine de locataires parmi lesquels les Nations-Unies, le centre d’affaires Tribes ou encore Altavia.

Arsène Marques, Directeur Général Délégué de NAMI – AEW Europe, commente : « Cette nouvelle acquisition, pour le compte de l’OPCI Franceurope Immo, illustre parfaitement l’évolution de notre stratégie d’investissement intégrant désormais une dimension européenne affirmée. L’immeuble Louise Centre reflète notre volonté de nous positionner sur des localisations incontestables bénéficiant d’une bonne profondeur sur les marchés locatifs et de l’investissement ».

Lors de cette opération, NAMI - AEW Europe était conseillée par Clifford Chance. AXA Investment Managers - Real Assets était conseillée par le cabinet Cushman & Wakefield.