Muzinich & Co, le spécialiste du crédit corporate mondial, a ouvert un bureau à Singapour, son premier en Asie, pour renforcer sa présence régionale.

Muzinich & Co. (Singapour) Pte. Limited a obtenu de l’Autorité Monétaire de Singapour (MAS) une licence « Capital Markets Services » pour la gestion de fonds. Après avoir occupé plusieurs postes à responsabilité en Europe depuis son arrivée au sein de la société en 2003, Eric Pictet supervisera le bureau de Singapour.

Cette ouverture à Singapour élargit l’implantation internationale de Muzinich avec 9 bureaux. La société, créée en 1988 et dont le siège est à New-York, gère aujourd’hui plus de 30 milliards de dollars d’actifs dans le monde investis sur le segment du crédit corporate, à travers les marchés de dettes publiques et privés.

Eric Pictet, Managing Director Asie déclare : « Avoir un bureau asiatique dédié signifie que nous sommes maintenant mieux placés pour répondre aux besoins de nos clients et des institutions dans la région. »

Pour renforcer l’équipe mondiale de recherche de Muzinich, Mel Siew, un analyste crédit expérimenté présent dans la société depuis plus de six ans, a rejoint Eric Pictet à Singapour. Mel continuera à travailler étroitement avec les gérants de portefeuille et les analystes de l’entreprise.

Muzinich a plus de 1,3 milliards de dollars d’actifs investis dans le crédit asiatique à travers différentes stratégies d’investissements, mondiales et dédiées aux marchés émergents.

Le Président Directeur Général, George Muzinich, a déclaré : « C’est à la mesure de notre engagement envers l’Asie que nous avons nommé quelqu’un d’aussi expérimenté qu’ Eric pour assoir notre présence croissante dans la région. Cela nous aidera à servir les clients et, avec l’arrivée de Mel, renforcera notre fonction de recherche au sein de l’équipe mondiale d’investissement. »