Muriel Heitzmann est nommée Directeur du front office et de l’ingénierie financière au sein de la Direction des investissements et du financement d’AG2R LA MONDIALE. À ce titre, elle est membre du Comité managérial de direction et exerce ses fonctions sous la responsabilité de Jean-Louis Charles, Directeur des investissements et du financement.

Muriel Heitzmann, 44 ans, est diplômée de l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec) avec une spécialisation en finance.

Elle a effectué toute sa carrière au sein de SINOPIA AM, société de gestion quantitative du groupe HSBC, puis de HSBC Global Asset Management. Muriel Heitzmann débute en 1996 en tant que gérant de fonds garantis. En 1997, elle devient négociateur de marchés puis occupe successivement les postes de gérant de fonds garantis senior en 1999 et Responsable des produits structurés en 2002. En 2006, elle est nommée Directeur de la gestion des fonds garantis et structurés.