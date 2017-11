Innovation

L’arrivée de Daniel Moreno est une étape supplémentaire dans le renforcement des capacités de gestion d’une équipe existante qui, grâce à ses performances et à ses compétences, a pu remporter de nombreux mandats et de multiples récompenses. L’équipe obligataire de Mirabaud Asset Management gère aujourd’hui près d’un milliard et demi de dollars répartis entre fonds et mandats, au service d’investisseurs professionnels et institutionnels.

Parallèlement à l’arrivée de Daniel Moreno, Mirabaud Asset Management lance son fonds dédié à la dette émergente, Mirabaud – Global Emerging Market Bond Fund, conçu pour saisir les meilleures opportunités d’investissement de l’univers des obligations émergentes avec un profil de rendement/risque avantageux sur le long terme. Ce fonds emploiera une approche top-down et global macro sans la contrainte d’un indice de référence, ce qui lui permettra de bénéficier d’une grande flexibilité et d’un portefeuille diversifié. Cette solution a été élaborée en réponse aux besoins de nos clients et prospects désirant investir de manière active et libre de tout indice sur les marchés de la dette émergente.

Fort d’une vingtaine d’années d’expérience et d’une connaissance hors pair des obligations des pays émergents, Daniel Moreno a débuté sa carrière chez Dresdner Kleinwort Benson à Francfort en tant que stratégiste taux et devises, avant d’entrer chez Deutsche Bank en 2000 en qualité de gérant de portefeuille. Il a également occupé différentes fonctions de gérant de portefeuille senior chez Union Investment à Francfort, ainsi que chez Global Evolution et Sydbank au Danemark ; dans cette société, il a fait partie du spin-off de l’équipe senior de dette émergente pour créer une activité indépendante à Londres sous le nom de EM Quest.

Plus récemment, avant de rejoindre Mirabaud Asset Management, Daniel Moreno a été Responsable de la dette émergente chez Rubrics Asset Management, une boutique de gestion obligataire londonienne dans laquelle il a piloté une stratégie similaire à la nôtre, et qui s’est notamment vu attribuer, entre autres, les cinq étoiles de Morningstar pour son historique de performance supérieur à celui de ses pairs.

Daniel Moreno est titulaire d’un master européen de management et d’un diplôme en administration d’entreprise, et a suivi l’Executive Programme de l’INSEAD.

« Nous nous réjouissons d’accueillir un nouveau gestionnaire de talent comme Daniel Moreno au sein de notre équipe obligataire, qui représente l’un des axes stratégiques de Mirabaud Asset Management. Nous sommes convaincus de disposer d’une des meilleures équipes dans cette classe d’actifs. Avec l’arrivée de Daniel Moreno, qui partage nos valeurs et notre approche de la gestion active basée sur de fortes convictions, nous sommes plus que jamais en position d’assurer la qualité, la robustesse et la pérennité de notre offre à nos clients », déclare Lionel Aeschlimann, CEO de Mirabaud Asset Management et Associé Gérant.