Leader européen sur le marché du bricolage et du jardinage, la place de marché sécurise de nouveaux investissements et accélère son ascension

ManoMano, la place de marché leader européen sur le secteur du bricolage et du jardinage, a annoncé aujourd’hui avoir effectué une levée de fonds de 60 millions d’euros en série C menée par General Atlantic, un fonds d’investissement de renommée mondiale, également leader sur son secteur. Les investisseurs actuels Piton Capital, Partech Ventures et Bpifrance ont également participé au tour de table. Celui-ci va permettre à ManoMano d’accélérer sa croissance en stimulant l’innovation et le développement de ses produits, mais aussi en renforçant sa présence en Europe.

Fondé en 2013 par deux passionnés de DIY et anciens capital-risqueurs Philippe de Chanville et Christian Raisson, ManoMano est un site marchand dédié au bricolage et au jardinage qui opère en France, Espagne, Italie, Allemagne, Belgique et Royaume-Uni. Avec plus d’1,9 million de clients, l’entreprise développe une approche centrée sur l’utilisateur et une utilisation forte de la data. Elle offre ainsi à ses clients la possibilité d’accéder à des produits de jardinage et de bricolage à prix abordables, auprès d’un réseau toujours plus conséquent de marchands. ManoMano a également construit une véritable communauté de bricoleurs qui s’échangent des conseils et se soutiennent mutuellement dans leurs projets.

"Nous avons créé le seul acteur du bricolage digital qui soit réellement européen. Nous voulons dupliquer notre succès français à tous les pays où nous sommes déjà présents et faire de ManoMano le leader Européen sur le segment digital du bricolage et du jardinage. Nous sommes convaincus que sur ce secteur, le digital représentera à terme 50% du marché global du bricolage et du jardinage. Nous voulons que ManoMano soit le leader de cette transition", ont déclaré Philippe de Chanville et Christian Raisson, co-fondateurs de ManoMano. "Notre dernière levée de fonds menée par General Atlantic et la croissance fulgurante que nous connaissons, sont autant d’éléments qui témoignent du succès de notre stratégie. Ce partenariat avec General Atlantic sera l’occasion de nous appuyer sur leur expertise des places de marché et sur leur solide expérience auprès des acteurs leaders de l’innovation digitale ; c’est un soutien crucial qui nous permettra de maintenir notre fort taux de croissance".

Suite à la levée de fonds, ManoMano prévoit les actions suivantes :

Augmenter les investissements en marketing pour accroître la notoriété sur l’ensemble de ses marchés,

Améliorer les produits et l’offre de service pour les clients existants comme pour les prospects,

Poursuivre ses investissements en logistique et développer de nouveaux services commerciaux pour accompagner les marchands et partenaires dans la digitalisation de leur offre,

Recruter des profils IT & data, et agrandir ses équipes de développement commercial au Royaume-Uni et en Allemagne.

"Nous pensons que les catégories bricolage et jardinage en ligne enregistrent aujourd’hui un faible taux de pénétration, et ce en dépit des avantages qu’offre le digital par rapport au circuit traditionnel : le nombre de références y est nettement plus conséquent, il est possible de rechercher et trouver facilement les produits de son choix, et l’accès à l’intégralité des informations techniques y est également bien plus simple", a commenté Chris Caulkin, Directeur de General Atlantic. "ManoMano s’est construit une réputation solide auprès de ses clients et fournisseurs en devenant rapidement un leader de l’innovation qui propose des prix extrêmement compétitifs. Nous avons hâte de collaborer avec Philippe, Christian et l’ensemble de l’équipe de ManoMano dans l’objectif d’étendre l’offre de l’entreprise et son empreinte internationale."

L’évolution de ManoMano

NB : H1 renvoie à la première moitié de l’année calendaire, du 1er janvier au 30 juin. M signifie millions.

Forte de 37 ans d’expérience en investissement dans plus de 250 entreprises à forte croissance globale, General Atlantic s’associe aux entrepreneurs et équipes managériales vouées à devenir des géants de l’hyper-croissance, leaders de leurs secteurs. L’entreprise dispose de 21 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 30 juin 2017. S’appuyant sur un réseau international d’experts, General Atlantic concentre ses investissements dans cinq secteurs que sont Internet et les nouvelles technologies, les services financiers, les services aux entreprises, la vente au détail de biens de consommation et la santé.

General Atlantic a une grande expertise auprès des places de marché en ligne et des e-commerçants. L’entreprise a ainsi investi auprès d’acteurs de renom tels que Grupo Axo, House of Anita Dongre, Tory Burch et Zimmermann.

Dans le cadre de l’investissement, Gabriel Caillaux, Directeur Général et co-responsable de la zone EMEA chez General Atlantic rejoindra le board de directeurs de ManoMano. Chris Caulkin, Directeur de General Atlantic, rejoindra quant à lui le board en tant qu’observateur.