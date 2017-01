Passion, Patience et Persévérance ! C'est le leitmotiv que nous avons depuis 2013 lors du lancement de la marque Ma P'tite Culotte ! Après bientôt 4 ans d'activité et avec très peu de moyens au départ, nous avons réussi à construire une véritable marque qui s'est fait progressivement une solide place sur le marché très concurrentiel de la lingerie Charline GOUTAL et Pierre VAN GANSEN, cofondateurs de Ma P'tite Culotte

Une philosophie de croissance rentable

Bousculer les codes traditionnels de la lingerie a toujours été l’objectif de Ma P’tite Culotte et cette levée de fonds permettra de mettre en place les projets capables de propulser la marque aussi bien en France qu’à l’international.

Avec une philosophie à contre-courant éloignée des courses effrénées au chiffre d’affaires, Ma P’tite Culotte a su construire des bases solides et rentables.

Cette gestion mesurée et pragmatique a séduit les investisseurs ayant participé à ce tour de table de 2M€.

Un binôme de choc avec une même vision et de fortes ambitions

La première force Ma P’tite Culotte est le duo des fondateurs formé par Charline Goutal et Pierre Van Gansen, tous deux diplômés du Groupe ESSEC (BBA 09 et BBA 08). En plus de partager la même vision, le binôme femme / homme assure une complémentarité en termes de compétences et d’actions.

Objectif : devenir la marque de lingerie digitale de référence à l’international

Avec cette levée de fonds, Ma P’tite Culotte ambitionne de devenir la marque de lingerie la plus novatrice sur le digital et de recruter une dizaine de personnes.

Déjà présente en Europe, en Amérique Latine et en Chine, Ma P’tite Culotte projette de réaliser 30% de son chiffre d’affaires à l’international à court terme.

En parallèle, pour accélérer encore plus sa croissance et sa notoriété, la marque va ouvrir au premier trimestre 2017 un showroom au 14-16 Boulevard Poissonnière (Paris 9ème) où les clients pourront venir essayer les pièces et/ou venir retirer leurs commandes passées sur le site (système « Click & Collect »).

"Nous allons annoncer l’ouverture d’un showroom -boutique en plein cœur de la Silicon Sentier à Paris au 1er trimestre 2017. Cet espace physique proposera un concept inédit pour offrir une expérience client totalement nouvelle. De plus, pour assurer notre croissance, une dizaine de personnes seront recrutées courant 2017, et nous recherchons d’ores-et-déjà des profils de graphiste, styliste, marketer web , chargé(e) de la relation client, assistant(e) administratif & RH, etc." indique Charline GOUTAL et de Pierre VAN GANSEN, cofondateurs de Ma P’tite Culotte.

Ma P’tite Culotte en chiffres