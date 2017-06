MND a ainsi placé 1 189 904 actions nouvelles, au prix unitaire de 5,05 € prime d’émission incluse, représentant 10 % du capital social de la Société admis aux négociations. L’Offre a été très largement souscrite.

Xavier Gallot-Lavallée, Président-Directeur Général de MND, a déclaré : « Nous sommes très heureux du succès de ce placement qui démontre la confiance des investisseurs dans la stratégie de développement de MND et dans son objectif de doublement de taille à horizon 2020. Le renforcement des fonds propres du Groupe nous donne une flexibilité financière accrue pour soutenir la croissance rapide attendue, mener l’industrialisation nécessaire et saisir davantage d’opportunités commerciales, notamment sur le continent asiatique. »

Dans le cadre de cette augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, le prix de souscription des actions MND a été fixé à 5,05 € par action (prime d’émission incluse), correspondant à une décote de 17,6% par rapport au cours de clôture du 19 juin et de 17% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l’action MND sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des cinq derniers jours de Bourse précédant la fixation du prix de l’émission.

Cette opération est réalisée par une offre visée à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier, dans le cadre des délégations de compétence consenties par l’Assemblée Générale Mixte de la société en date du 30 septembre 2016, aux termes de ses 10ème et 14ème résolutions, selon les modalités définies par le Conseil d’administration du 14 juin 2017 et par décision du Président-Directeur Général en date du 19 juin 2017.

A l’issue de l’opération, MND procéde à l’émission de 1 189 904 actions ordinaires nouvelles, ce qui porte le nombre total d’actions MND à 14 088 310 actions. Les actions émises représentent 9,2% du capital avant l’opération et 8,4% après, et 6,2% des droits de vote après opération.

Les actions nouvelles sont assimilables aux actions existantes. Elles seront cotées sur le marché d’Euronext sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0011584549. Le règlementlivraison et l’admission des actions nouvelles émises dans le cadre du Placement Privé sur le marché réglementé d’Euronext Paris interviendra le 22 juin 2017.

Dans le cadre du Placement Privé, la Société a conclu un engagement d’abstention d’une durée de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison du Placement Privé.

Conformément à l’article 211-3 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’offre des actions de la Société dans le cadre de ce placement privé n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF.

Le placement a été dirigé par Gilbert Dupont en qualité de Chef de File et Teneur de livre.