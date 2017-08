Innovation

Dans des pays comme les Etats-Unis, les programmes visant à remplacer des « infrastructures vieillissantes » pourraient favoriser le secteur. D’après le cabinet PWC, les dépenses dans le domaine de l’infrastructure pourraient atteindre plus de 9 000 milliards USD par an dans le monde d’ici 2025 [1].

Les indicateurs de référence FTSE Core Infrastructure sélectionnés par Lyxor offrent respectivement une exposition à 64 sociétés américaines et à 33 entreprises européennes, dont au moins 65% des revenus proviennent d’activités liées au développement, à la propriété, à l’exploitation, à la gestion et/ou à la maintenance d’infrastructures de transport, d’énergie ou de télécommunications [2]. Des limites sont imposées au poids des secteurs dans la composition des indicateurs de référence afin de garantir un certain niveau de diversification.

François Millet, Responsable du Développement Produits ETF et gestion indicielle chez Lyxor explique : « Les dépenses d’infrastructure ont repris depuis la crise financière et elles pourraient atteindre jusqu’à 9000 milliards USD par an dans le monde d’ici 2025 [3]. Ces deux nouveaux ETF Lyxor offrent aux investisseurs une exposition au secteur de l’infrastructure, pour seulement 0,50% de frais par an [4] (TFE). »