Innovation

Le marché des ETF de stratégies à dividendes pèse plus de 16 milliards d’euros d’encours , reflétant l’intérêt des investisseurs à la recherche de nouvelles sources de rendement. Les stratégies de type Smart Beta représentent 90% de ces actifs [1]. Elles ont pour but d’offrir aux investisseurs une approche stratégique, calquée sur celle des fonds actions à dividendes gérés activement, mais ce dans un véhicule passif et donc à moindres frais.

Les indicateurs de référence FTSE Russell sélectionnés par Lyxor cherchent à identifier des sociétés de qualité, capables de maintenir le paiement de dividendes stables, d’après des critères d’évaluation relatifs à l’univers d’investissement. Ils ne retiennent que les titres qui obtiennent le score le plus élevé, évalué sur des critères de qualité financière des entreprises, de faible volatilité et de rendement du dividende.

Lyxor bénéficie d’une expertise reconnue dans la gestion d’ETF Smart Beta orientés vers la recherche de dividendes. Avec 1,2 milliard d’euros d’encours sous gestion, et 225 millions d’euros de nouveaux actifs nets depuis le début de l’année, le Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF compte parmi les ETF Smart Beta les plus importants en Europe par encours et est aussi l’un de ceux qui connaît la plus forte croissance [2].

Ces deux nouveaux ETF viennent compléter la gamme Smart Beta Income qui comprend maintenant des expositions aux marchés monde, Europe, Royaume-Uni et Etats-Unis

« Les investisseurs ne devraient pas avoir à faire des compromis entre la qualité et le rendement, ou à payer excessivement cher leurs stratégies d’actions à dividendes. Avec un TFE de 0,19% [3] , Lyxor entend aujourd’hui leur proposer une alternative de qualité », commente François Millet, Responsable du Développement Produits ETF et gestion indicielle pour Lyxor Asset Management.