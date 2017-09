Loïc Bécue est nommé responsable de la Gestion Diversifiée, au sein de la société de gestion Eleva Capital. Il aura pour mission d’élargir la gamme de fonds proposée aux clients de la société.

Axel Plichon Directeur du Développement, déclare : « L’arrivée de Loïc Bécue s’inscrit dans le cadre du renforcement des équipes de gestion d’Eleva Capital et de l’ouverture de ses bureaux à Paris. Notre société de gestion en pleine croissance, s’engage à offrir à ses clients des fonds et des stratégies de gestion innovantes et performantes ; le lancement d’une offre de gestion diversifiée s’inscrit pleinement dans cette approche ».

Loïc Bécue a plus de 20 ans d’expérience en gestion de portefeuilles diversifiés. Avant de rejoindre Eleva Capital, il était membre du comité d’investissement d’Amundi et directeur des Gestions Diversifiées flexible, il gérait notamment les fonds Amundi Patrimoine et Amundi Opportunités, 2 stratégies diversifiées univers d’investissement monde représentant plus de 8 milliards EUR d’encours sous gestion.

En 2016 il a obtenu le trophée du meilleur gérant au forum de la gestion d’actifs.

Loïc est diplômé de l’ESLSCA Paris et de la SFAF.