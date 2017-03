Dans un contexte de marché complexe, la communauté de la gestion d’actifs investit à l’échelle mondiale dans un univers d’investissement d’une diversité croissante. Cela exige de fait une couverture des actifs à la fois robuste et flexible de la part des systèmes comptables. Ces derniers n’ont d’autre choix que de s’adapter aux défis que constituent la croissance des fonds alternatifs et la popularité grandissante des opérations de prêts par les fonds de Private Equity. « A mesure que le marché obligataire se complexifie et que de plus en plus de sociétés de gestion accroissent leur exposition internationale, la gestion de ces complexités peut devenir une lourde charge », reconnaît Todd Roitfarb, Responsable des produits obligataires pour Morningstar.

Ce partenariat viendra donc renforcer la gamme d’outils analytiques destinés à répondre aux besoins des fonds alternatifs et des comptes à gestion dédiée (SMA) et enrichira les fonctions de reporting financier de Linedata Admin Edge, avec un périmètre élargi. Cela se traduira dans un premier temps par une intégration entre la plate-forme d’administration de fonds Linedata Admin Edge et BondPro, la bibliothèque de calculs financiers sur les instruments de taux et produits dérivés. Linedata Admin Edge bénéficie d’une large base de clients spécialisés dans l’administration de produits obligataires et alternatifs. BondPro leur donnera accès à une couverture plus large des instruments et à une agilité plus grande dans le traitement des calculs associés. Globalement, les délais de mise sur le marché des nouvelles fonctionnalités en seront réduits et l’automatisation facilitée.

Proposer les bons outils au bon moment

« Comprendre les nuances de chaque marché et se montrer à même de suivre leur évolution requiert une veille règlementaire permanente, un accès aux règles locales parfois difficiles et des ressources logicielles flexibles et capables d’évoluer », souligne Todd Roitfarb. Il rappelle que « Morningstar est spécialisé dans l’obligataire international depuis plus de 15 ans et a ainsi pu développer des connaissances et capacités inégalées dans ce domaine. Nous sommes heureux de développer notre partenariat avec Linedata en mettant nos capacités au service de leurs clients Fund Services. »

Pour Daniel Burstein, Directeur Amérique du Nord Fund Services chez Linedata, « ce partenariat avec Morningstar symbolise notre approche qui consiste à fournir des services à valeur ajoutée, efficaces et compétitifs, au bon moment. Nous savons que nos clients sont de plus en plus nombreux à être confrontés aux complexités du marché obligataire et des dérivés. BondPro est une solution leader reconnue dans la fourniture de données analytiques et de calculs comptables pour cet univers. Nous sommes ravis de pouvoir mettre ce logiciel et notre expertise à disposition de notre clientèle en pleine croissance ». Daniel Burstein poursuit « C’est le choix d’une solution riche en fonctionnalités mais efficace d’un point de vue économique, soutenue par l’engagement continu de Linedata à investir dans ses solutions et services pour répondre aux attentes des clients en termes d’automatisation, de fonctionnalités, de modularité, de mises à jour réglementaires et de couverture des nouveaux instruments ».